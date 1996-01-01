На рынках запретят продавать алкоголь

Согласно новому закону о защите прав потребителей, рынки начнут работать по-новому. Об этом сообщил на совещании с представителями бизнес-сообществ советник главы Владивостока по вопросам предпринимательской деятельности Сергей РУСАЛЕНКО.

К примеру, на сельскохозяйственных рынках будет запрещено торговать алкогольной продукцией. Помимо этого, членам сельскохозяйственного кооператива необходимо выделять не менее 50% торговых точек для реализации продукции. За несоблюдение данных правил руководство рынка будет оштрафовано на 300 тысяч рублей, отметил он.

В свою очередь, порядок на рынках будет обеспечивать специально сформированная управляющая компания. Управляющие компании будут создаваться для организационной работы рынков.

"С весны 2007 года не менее 20% торговых точек должны быть предоставлены отечественным производителям. Согласно изменениям законодательства, в регионах эта цифра может самостоятельно корректироваться в зависимости от ситуации на местах", - подчеркнул Сергей Русаленко.

В свою очередь, у предпринимателей очень неоднозначное отношение к сложившейся ситуации. Кто-то говорит, что "давно пора бы навести порядок на рынках", а кто-то, продолжая не верить властям, "подсчитывает, сколько теперь будет уходить на взятки, чтобы отстоять свой бизнес".