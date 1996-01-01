БАМР лидирует по кальмару

Завершена северокурильская кальмаровая экспедиция, в работе которой приняли участие 10 судов Находкинской базы активного морского рыболовства. Шесть из них вернулись домой. Остальные траулеры переключились на другие объекты промысла.

За период с марта по октябрь рыбаки БАМРа выловили 30 589 тонн кальмара. Надо сказать, в компании на него возлагают большие надежды. За последние два года здесь переоборудованы 5 судов типа РТМ и 3 - типа БАТМ. Траулеры прошли процедуру предъявления комиссии Евросоюза и получили разрешение на выпуск продукции из кальмара, соответствующей европейским стандартам качества.

Уже многие годы в добыче кальмара Находкинская БАМР занимает доминирующее положение на Дальнем Востоке - на долю компании приходится 45%. Часть добытого кальмара будет перерабатываться на береговом заводе, расположенном в Находке, где в декабре планируется запустить новую линию.