Корветы плывут мимо?

Под угрозой срыва оказался оборонный заказ для Амурского судостроительного завода.

Серию из шести таких судов планировали начать строить в Комсомольске уже в этом году. На праздновании 70-летнего юбилея завода в июне 2006 года высокопоставленные гости из правительства и министерства обороны РФ гарантировали финансовое обеспечение этого заказа. Но корветы, похоже, проплыли мимо. По информации источника из ОАО "АСЗ", строительство боевого надводного корабля класса "корвет" на Амурском судостроительном заводе откладывается на два года.

Еще летом была абсолютная уверенность, что боевые корветы будут строить именно амурские корабелы. На ОАО "АСЗ" за счет средств предприятия даже произвели закладку основания первого корабля. Пока неизвестно, кто и по какой причине принял решение лишить комсомольчан военного заказа, но строительство откладывается.

Такая ситуация для амурских корабелов уже не первая. Несколько лет назад перспективный заказ на строительство двух дизельных подводных лодок благодаря лоббированию западных промышленных кругов в последний момент ушел на Северодвинский завод.