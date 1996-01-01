Рыба от "шТурМана" по-новому

В декабре этого года ООО "шТурМан" запускает проект по созданию нового рыбоперерабатывающего комплекса, который предусматривает размещение на базе предприятия коптильного, кулинарного, пресервного цехов, цеха переработки морепродуктов, полуфабрикатов. Как сообщают эксперты, предполагаемый объем инвестиций в объекты такого рода: проект - 1 млн руб., строительство комплекса около 50 млн руб., потратили уже 18 млн руб.

Досье ООО "шТурМан" создано в сентябре 2004 года на останках признанного банкротом государственного предприятия "Комсомольск-рыба". Основное внимание компания уделяет модернизации материально-технической базы добычи и переработки рыбы. Создана передвижная рыбоперерабатывающая база, в состав которой входят сертифицированный цех по переработке и посолу икры рыбы лососевых пород, три буксирных судна, шесть барж и плашкоутов, 19 катеров "Амур-2". На предприятии установлено скороморозильное оборудование общей производительностью 42 тонны в сутки. Недавно закуплено холодильное оборудование, вместимость одновременного хранения которого составляет 240 тонн.

По информации отдела маркетинга компании, за путину 2006 года предприятие освоило и переработало 470 тонн рыбы лососевых пород, что в 3,4 раза, чем в 2005 г. Рост объемов добычи - одна из причин запуска проекта по созданию нового рыбоперерабатывающего комплекса. В настоящее время компания выпускает 107 видов продукции. На данный момент в Комсомольске-на-Амуре действует семь торговых точек продажи рыбной продукции. В дальнейшем планируется открытие специализированного рыбного магазина для жителей города.