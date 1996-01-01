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Новый владелец Дальмостостроя уверен в успехе
Новые владелецы ОАО "Дальмостостроя" - ООО "Росдорстрой" и кипрская компания Maxbridge Ltd. (являющиеся также совладельцами ОАО "Новосибирскавтодор" и ЗАО "Трансмашхолдинг") уверены, что приобретенная организация, которая занимается и строительством железнодорожных мостов, более рентабельна, чем просто дорожно-строительные фирмы дальневосточной столицы.
ДосьеПо сведениям аналитиков, стоимость ОАО "Дальмостострой" на начало ноября 2006 года составляет $ 57 млн. ОАО "Дальмостострой", базирующееся в Хабаровске, - крупнейшая мостостроительная компания Дальнего Востока. Компания построила с 70-х годов свыше 1000 мостов общей протяженностью более 100 км, включая 1500-метровый мост через Амур в Комсомольске-на-Амуре, 1100-метровый мост через Зейское водохранилище и множество других объектов по Байкало-Амурской железной дороге, во Владивостоке, в Хабаровске и Южно-Сахалинске.
По сообщениям специалистов, совет директоров в ОАО "Дальмостострой" был полностью обновлен. На сегодняшний день 57% акций компании находятся в номинальном держании ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания", 16% акций - у ООО "Росдорстрой", Maxbridge является держателем 19%, остальными процентами акций владеет государство.
Прежде Росимущество владело в компании 20% акций "Дальмостостроя". Еще 16,75% владел один из партнеров "Дальмостостроя" - "Дальстроймеханизация", более 37% контролировали менеджеры "Дальмостостроя", включая гендиректора Виталия ЛИСОВОГО (10,43%). По оценке экспертов, интерес инвесторов к строителям мостов вызван планами российского правительства по реконструкции старых и строительству новых дорог.
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