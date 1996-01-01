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Главбухов собрали во ВГУЭС
Бухгалтеры всей страны, объединяйтесь! Такова главная идея состоявшейся 16 ноября во Владивостоке Первой региональной конференции бухгалтеров Приморского края.
Форум прошел в стенах Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и собрал более трехсот участников. Все они - главные бухгалтеры предприятий различных форм собственности из разных городов и районов Приморья.
Региональная конференция - только этап на пути Всероссийской конференции бухгалтеров, которая откроется 15 января 2007 г. в Москве и результатом которой будет решение о создании общественной организации, по сути, представляющей собой Всероссийский бухгалтерский профсоюз. Инициировал процесс объединения бухгалтеров в общественную организацию и защиты их профессиональных интересов известный специализированный российский журнал "Главбух".
По словам старшего менеджера отдела регионального развития журнала Игоря СОРОКИНА, процесс объединения должен начаться с региональных вузов, и именно тех, где подготовка по бухучету поставлена на высокий теоретический и практический уровень. "По нашему мнению, таким вузом в Приморье является ВГУЭС. Кафедра бухучета и аудита Института менеджмента, бизнеса, экономики ВГУЭС готовит специалистов высочайшего класса, используя современные методики обучения, информационные технологии и богатую техническую базу. В очередной раз мы убедились в этом полгода назад, когда журнал "Главбух" проводил в регионах всероссийскую аттестацию главных бухгалтеров. Из десяти награжденных красными аттестатами главных бухгалтеров Приморья восемь были выпускниками ВГУЭС", - сказал Игорь Сорокин в интервью "ЗР".
Неудивительно потому, что официальным представителем журнала "Главбух" в Приморском крае и ответственным секретарем Первой региональной конференции бухгалтеров в Приморье стала заведующая кафедрой бухучета и аудита ВГУЭС, доцент, кандидат экономических наук Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА. В беседе с корреспондентом "ЗР" она разъяснила, какие задачи поставили перед собой участники региональной конференции.
"Во-первых, нам необходимо выдвинуть четырех делегатов от Приморского края на Всероссийскую конференцию бухгалтеров. Создание профессионального объединения бухгалтеров поможет быстрее взаимодействовать регионам с Федеральной налоговой службой и Минфином, находящимися в Москве. Одна из проблем такого взаимодействия сейчас состоит в том, что быстро меняющееся налоговое законодательство и ведомственные подзаконные акты не всегда оперативно доходят на места по разным причинам, - считает Татьяна Терентьева. - Наличие профессионального союза бухгалтеров позволит тем же приморским специалистам-практикам бухучета активнее влиять на формирование налогового законодательства страны".
Кроме этого региональная конференция бухгалтеров Приморского края ставит перед собой задачу - начать позитивный диалог между бухгалтерами и сотрудниками налоговых органов. Ведь не секрет, что часто действия сотрудников налоговых органов расцениваются специалистами по бухучету как нерациональные, а процедуры, ими предлагаемые, - как слишком формализованные. В свою очередь, налоговые органы имеют ряд претензий к бухгалтерам. Интересно, что одним из итогов региональной конференции станет составление рейтинга налоговых инспекций Приморского края и оценка уровня профессионализма налоговых контролеров.
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