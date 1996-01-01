Россияне поддерживают жесткие решения по игорному бизнесу

Независимая исследовательская компания "Башкирова и партнеры" накануне рассмотрения Госдумой президентского законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" провела исследование, в ходе которого участникам было предложено ответить на несколько вопросов относительно борьбы с игроманией.

Завсегдатаями игорных заведений признали себя немногие - лишь 1,2% заявили, что посещают их регулярно. Однако еще 8% участников исследования признались, что в игорные дома "заходят время от времени". Таким образом, можно говорить о том, что почти каждый десятый знаком с азартными играми не понаслышке. Подавляющее большинство участников исследования (свыше 83%), отвечая на вопрос об отношении к президентскому законопроекту о регулировании игорного бизнеса, однозначно высказались в его поддержку.