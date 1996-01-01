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Депутаты отрегулировали игорный бизнес
В прошедший четверг Госдума в первом чтении приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Документ был внесен Президентом РФ 6 октября этого года, сообщают "ФК-Новости".
Законопроект определяет правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и ограничения на осуществление такой деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.
Определяются виды игорных зон:
1. Игорные зоны поселений, создаваемые на участках, используемых и предназначенных для застройки и развития городских и сельских поселений. Решение о их создании принимается Правительством РФ по согласованию с органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления. Основанием для начала деятельности игорного заведения является специальное разрешение, выдаваемое сроком на 5 лет, и предоставляет право одному организатору открыть только одно игорное заведение на территории одной игорной зоны поселения.
2. Особые игорные зоны, создаваемые на землях, не являющихся землями поселений, при этом земельные участки, входящие в состав таких территорий, и соответствующие объекты инфраструктуры могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. Решение о создании таких зон принимает Правительство РФ по согласованию с органами государственной власти субъекта РФ. Основанием для начала деятельности по организации и проведению азартных игр является специальное разрешение, выдаваемое организатору азартных игр сроком на 5 лет;
На территории Российской Федерации одновременно могут функционировать не более четырех игорных зон (вне зависимости от их видов и места их расположения). Запрещается такая деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, а также средств связи.
Требования к организаторам игр: чистые активы юридического лица - (не менее 600 млн руб.), к игорному заведению (технологически заложенный средний процент денежного выигрыша каждого игрового автомат не ниже 80%, площадь зоны обслуживания казино должна быть не менее 800 кв метров, в которой должно быть установлено не менее 10 игровых столов, а также могут быть установлены игровые автоматы, площадь зала игровых автоматов - не менее 100 кв метров, в котором должно быть установлено не менее 50 игровых автоматов) и к посетителям игорного заведения (лица, достигшие возраста 18 лет);
Запрещается: размещение игорных заведений:
1) в объектах жилищного фонда, временных постройках, киосках;
2) в зданиях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские и санаторно-курортные учреждения; в зданиях вокзалов, портов, аэропортов, на станциях (остановках) всех видов общественного транспорта;
2) в зданиях физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений;
4) в зданиях, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, в которых расположены органы государственной власти, местного самоуправления, а также в зданиях, в которых расположены культовые и религиозные организации.
Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. Игорные заведения, при их соответствии требованиям настоящего закона, имеют право продолжать свою деятельность (без получения разрешения) до 31.12.2008 г. Особые игорные зоны должны быть созданы до 1 июля 2007 года.
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