Десять электровозов "Ермак" прибывают в Смоляниново

По решению руководства ОАО "РЖД" 10 электровозов переменного тока серии 2ЭС5К "Ермак" прибудут в локомотивное депо Смоляниново в Приморском крае.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, чудо-электровозы способны возить грузовые составы повышенного веса до 6,3 тыс. т. А самое главное, с ними не потребуется переформирование составов-тяжеловесов, идущих по Транссибу. Сейчас до Хабаровска идет 7 "тяжеловесов", а дальше по "ухабистому" рельефу Приморья только 5. На станции "Хабаровск-1" состав облегчают до 5,5 тыс. т, чтобы он на подходах к станции Находка-Восточная смог преодолеть три смоляниновских перевала, где уклоны достигают 27 м на 1 тыс. км.

"Ермаки", изготовленные в 2006 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе, прибудут в Смоляниново до конца года. В октябре 2006 года на полигоне Владивостокского отделения дороги, на участке Смолянино - Находка, прошли испытания 4 новых электровоза "Ермак", и они показали себя с лучшей стороны. По итогам испытаний все причастные службы дороги получили рекомендации по подготовке к началу эксплуатации новых локомотивов, большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры и обучению обслуживающего персонала. В перспективе "Ермаки" должны постепенно заменить эксплуатируемые сегодня электровозы ВЛ80 всех типов, Владивостокскому отделению дороги, по некоторым сведениям, необходимо 46 двухсекционных электровозов для замены парка в депо Смоляниново и 9 трехсекционных "Ермаков" для подталкивания состава на приморских перевалах "с хвоста".