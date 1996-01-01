www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Десять электровозов "Ермак" прибывают в Смоляниново

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По решению руководства ОАО "РЖД" 10 электровозов переменного тока серии 2ЭС5К "Ермак" прибудут в локомотивное депо Смоляниново в Приморском крае.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, чудо-электровозы способны возить грузовые составы повышенного веса до 6,3 тыс. т. А самое главное, с ними не потребуется переформирование составов-тяжеловесов, идущих по Транссибу. Сейчас до Хабаровска идет 7 "тяжеловесов", а дальше по "ухабистому" рельефу Приморья только 5. На станции "Хабаровск-1" состав облегчают до 5,5 тыс. т, чтобы он на подходах к станции Находка-Восточная смог преодолеть три смоляниновских перевала, где уклоны достигают 27 м на 1 тыс. км.

"Ермаки", изготовленные в 2006 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе, прибудут в Смоляниново до конца года. В октябре 2006 года на полигоне Владивостокского отделения дороги, на участке Смолянино - Находка, прошли испытания 4 новых электровоза "Ермак", и они показали себя с лучшей стороны. По итогам испытаний все причастные службы дороги получили рекомендации по подготовке к началу эксплуатации новых локомотивов, большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры и обучению обслуживающего персонала. В перспективе "Ермаки" должны постепенно заменить эксплуатируемые сегодня электровозы ВЛ80 всех типов, Владивостокскому отделению дороги, по некоторым сведениям, необходимо 46 двухсекционных электровозов для замены парка в депо Смоляниново и 9 трехсекционных "Ермаков" для подталкивания состава на приморских перевалах "с хвоста".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru