Суда ДВМП завершили северную навигацию

Дальневосточное морское пароходство завершило завоз грузов в регионы с ограниченными сроками навигации, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе пароходства.

Последним судном, выполнившим рейс в рамках северной навигации, стало ледокольно-транспортное судно "Амдерма", которое 5 ноября снялось из порта Певек. Пройдя 7 ноября мыс Дежнева, судно покинуло воды Северного Ледовитого океана, завершив арктическую навигацию. Чукотская навигация была закрыта с выходом 2 ноября из порта Анадырь сухогруза "Пионер Чукотки". Навигация-2006 ДВМП прошла без аварий и коммерческого брака.

В 2006 году было получено разрешение Министерства транспорта на продление работы судов "Игарка" и "Амдерма" в восточном секторе Арктики, что позволило осуществить дополнительный завоз грузов в порт Певек, в том числе с западного побережья США.

В 2006 году на ледокольно-транспортном судне "Игарка" из США перевезено более 3 тыс. тонн импортного оборудования и техники в порты Провидение и Певек. Судно "Амдерма" доставило около 3 тыс. тонн генеральных грузов, оборудования и техники из портов Западной Европы и КНР в порт Певек.

Всего в 2006 году судами пароходства, включая линейные контейнеровозы, в районы с ограниченными сроками навигации было доставлено около 292 824 т различных грузов в каботажном плавании. Из них объем завезенного угля составил 193 тыс. т. Доставка осуществлялась из портов юга Дальнего Востока, Анадыря и Беринговского. Более 12 тыс. т грузов в навигацию иностранных грузов завезено в порты и портпункты восточного сектора Арктики.

Совокупный объем завезенного груза в 2006 году превышает прошлогодние показатели на 2%.

В рамках своего линейного сервиса ДВМП в течение северного завоза успешно осуществляло перевозки грузов на каботажной линии Владивосток - Анадырь (FADL), где работали контейнеровозы "Капитан Сергиевский" и "Художник Николай Рерих". Всего на линии FADL было перевезено 25 134 т различных грузов в контейнерах (1963 ДФЭ). В навигацию 2005 года на линии перевезено 22 336 т грузов (1282 ДФЭ).

Кроме того, на регулярной основе суда компании осуществляют круглогодичные снабженческие рейсы в Магаданскую, Камчатскую и Сахалинскую области, которые еще недавно входили в число регионов с ограниченными сроками навигации.

Всего в северной навигации 2006 года были задействованы 12 судов ДВМП. Среди них - теплоход "Боцман Мошков", "Капитан Любченко", "Абакан". На порты и портовые пункты Корякского автономного округа, восточной Чукотки и Сахалина, порты Петропавловск-Камчатский и Магадан работали суда "Игорь Ильинский", "Капитан Шевченко", "Василий Головнин", "Рудный", "Пионер Киргизии", "Пионер Славянки".

Ледокол "Адмирал Макаров", находящийся в оперативном управлении Дальневосточного пароходства, пройдя с Балтики Северным морским путем, в течение всей навигации осуществлял ледокольное обеспечение в Восточном секторе Арктики. Возвращение ледокола в порт приписки Владивосток произошло после его более чем трехлетней автономной работы вдали от родных берегов.