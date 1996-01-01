"Рекламная акция" с налоговым уклоном

Интернет-конференция на тему "Рекламная акция", проведенная с участием экспертов "Федерального агентства финансовой информации", вызвала большой интерес у практиков рекламного бизнеса. Ниже мы приводим наиболее значимые и характерные вопросы и ответы, "озвученные" на конференции.

- В Налоговом кодексе сказано, что рекламные расходы могут признаваться в целях налогообложения прибыли в размере одного процента выручки от реализации. Наша фирма несет затраты как на изготовление рекламной продукции (листовки, брошюры), так и на ее распространение. Поясните, пожалуйста, какие именно расходы учитываются на изготовление рекламных материалов или на их распространение?

- Статьей 252 Налогового кодекса предусмотрены критерии, согласно которым вы вправе относить собственные затраты к тем расходам, которые будете учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Поэтому расходы на изготовление листовок и брошюр, которые предназначены для бесплатной раздачи в рамках рекламных акций, могут быть учтены при налогообложении налогом на прибыль в составе прочих расходов (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК).

Что касается распространения рекламных листовок, то такая деятельность признается рекламой на основании Закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе". А значит, эти траты могут быть также признаны в составе расходов на рекламу для целей налогообложения в размере, не превышающем одного процента выручки от реализации (письмо Минфина от 26 ноября 2004 г. № 03-04-11/211).

- Можно ли уменьшить базу по налогу на прибыль на сумму затрат по рекламе услуг в СМИ, если они подлежат обязательному лицензированию, но ее мы пока не получили?

- Нет, в вашем случае нельзя учесть затраты на рекламу в расходах. Это связано с тем, что Закон о рекламе не разрешает рекламировать лицензируемые товары (работы или услуги) в тот период, когда у фирмы отсутствует лицензия (п. 7 ст. 7 Закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ). Следовательно, даже если вы заключили договор на рекламу и он уже исполняется, то будьте осторожны. Такая сделка вполне может быть признана ничтожной (ст. 168 ГК). Очевидно, что затраты по ничтожной сделке не могут быть учтены в составе расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли.

- Поясните, пожалуйста, следующее. Является ли реализацией и, следовательно, объектом налогообложения по НДС безвозмездная раздача в ходе рекламной акции сувенирной продукции с нанесенными на нее товарными знаками (авторучек, нагрудных значков, брелоков, футболок)?

- Согласно пункту 3 статьи 38 Налогового кодекса товаром в целях обложения признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. На основании пункта 1 статьи 39 Налогового кодекса реализацией товаров признается передача на безвозмездной основе права собственности на товары одним лицом для другого. Операции же по реализации товаров на безвозмездной основе признаются объектом обложения налогом на добавленную стоимость (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК).

Таким образом, раздачу сувенирной продукции (авторучек, нагрудных значков, брелоков, футболок) во время проведения рекламных акций следует рассматривать для целей применения НДС как безвозмездную передачу товаров. При этом согласно пункту 1 статьи 154 Кодекса базу по налогу следует определять исходя из рыночных цен безвозмездно передаваемых товаров.

- Наша фирма собирается провести рекламную акцию с розыгрышем призов. Их стоимость варьируется от 500 до 5000 руб. В Налоговом кодексе сказано, что подарки стоимостью более 4000 руб. нужно облагать НДФЛ. Являемся ли мы в этом случае налоговым агентом?

- Действительно, подарки стоимостью более 4000 руб. облагаются НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК). Но так как участник, выигравший приз, получит доход в натуральной форме, вы не можете (и не должны) удерживать с него налог. Однако заметьте, что в течение месяца после вручения приза вы обязаны сообщить об этом в налоговую инспекцию (п. 5 ст. 226 НК). Следует добавить, что с 1 апреля 2007 г. фирме придется представить в налоговую дополнительную справку по форме № 2-НДФЛ на получателя приза (п. 2 ст. 230 НК).

- Мы заключили с фирмой договор на изготовление и размещение рекламного ролика на телевидении. Вправе ли наша компания включить в вычеты по НДС суммы налога с оплаты услуг?

- Вы вправе получить вычет по НДС за оплаченные рекламные услуги. Ведь у вас это будут расходы на рекламу, которая неоспоримо способствует реализации товаров, следовательно, данные услуги подпадают под уплату НДС (ст. 146 НК). Следовательно, и вычет по НДС в этом случае можно получить (постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 сентября 2006 г. № А42-13720/04).

- Фирма на "вмененке" занимается размещением рекламы на транспортных средствах. Подскажите, пожалуйста, кто будет являться плательщиком ЕНВД?

- В данном случае плательщиком единого налога на вмененный доход будет являться ваша фирма, то есть тот, кто непосредственно занимается распространением или размещением рекламы на транспортных средствах. Ведь, уточняет Минфин в письме от 20 июля 2006 г. № 03-11-04/3/354, плательщиками являются организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, подпадающую под ЕНВД (ст. 346.28 НК).

- Наш магазин купил большую партию шоколадных конфет, в надежде, что их удастся быстро продать. Однако этого не случилось, и почти треть партии осталась на складе. Принять их обратно поставщик отказался. Директор решил провести рекламную акцию - дегустацию. Можно ли списать такие затраты в расходы?

- Порядок учета затрат на дегустацию при расчете налога на прибыль зависит от того, признаются такие расходы рекламными или нет (письмо Минфина от 16 августа 2005 г. № 03-04-11/205). Статья 3 Закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" одним из критериев понятия "реклама" называет неограниченный круг лиц, среди которых распространяется информация о товаре. Этот фактор будет определяющим при распределении затрат на дегустацию.

Вполне вероятно, что такие траты способны сформировать интерес к продукции фирмы и способствовать ее реализации. Однако подобные расходы вряд ли можно будет отнести к рекламным, если воздействие акции будет направлено лишь на определённых лиц, например потенциальных покупателей. Однако очевидно, что, проводя дегустацию в магазине, вы воздействуете на неограниченный круг лиц. В таком случае вполне можно учесть расходы на проведение дегустации при расчете налога на прибыль на основании подпункта 28 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса.

- На крыше нашего офиса установлен рекламный щит, который мы используем исключительно в целях рекламы товаров собственного производства. Подпадает ли эта деятельность под ЕНВД?

- В соответствии со статьями 346.26 и 346.27 Налогового кодекса под действие ЕНВД подпадают только те организации и индивидуальные предприниматели, которые извлекают доходы от размещения рекламы. А в отношении рекламы собственной продукции на щитах, установленных на крыше вашего помещения, "вмененка" не применяется, поскольку само размещение рекламы непосредственного дохода вам не приносит (письмо Минфина от 29 октября 2004 г. № 03-06-05-02/13).

- Наша организация имеет в собственности рекламный щит, который находится внутри вокзала. Являемся ли мы плательщиками ЕНВД?

- Плательщиками ЕНВД являются лишь те организации, которые занимаются распространением и размещением наружной рекламы. Если рекламный щит находится внутри вокзального помещения, то деятельность такого характера не подпадает под обложение ЕНВД. Подтверждение данной точки зрения нашло отражение в письме ФНС от 1 февраля 2005 г. № 22-1-12/089.