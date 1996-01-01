Дальнегорским селам нужны специалисты

Лишь один житель Дальнегорского городского округа пожелал принять участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 г.", предполагающей в числе прочего обеспечить доступным жильем молодых специалистов.

В списках граждан, изъявивших желание поучаствовать в этой программе, 32 молодых специалиста, которые проживают в сельской местности в разных районах края. Жесткие условия конкурсного отбора не позволили многим дальнегорским специалистам принять участие в этой программе. Во всяком случае, из первоначального списка, в котором было заявлено 4 конкурсанта, остался лишь один.