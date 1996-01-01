Дайте заплатить налоги - 2

Подходит к концу осень, а значит, время авансовых платежей прошло, подоспела пора расплатиться по всем счетам. Тем более что ставки налога не велики и скрывать от государства положенные суммы как минимум стыдно. Но как же это сделать, если уведомления об уплате налогов дошли не до всех налогоплательщиков?!

Своим опытом делятся сотрудники издательской компании "Золотой Рог".

Александр АЛЕКСЕЕВ, редактор журнала "Дальневосточный капитал":

- Два года тому назад я купил квартиру у коллеги. Считаю, что налоги нужно платить вовремя, поэтому, как только получил уведомление об уплате имущественного налога на имя бывшей владелицы квартиры, отправился в банк и все оплатил. Понимаю, что данные в налоговую могли вовремя не поступить, но квартира-то теперь оформлена на меня и долги накапливать не хотелось бы. Кроме того, я побывал в районной налоговой инспекции и сообщил, что уведомление оформлено на бывшую собственницу жилья и нужно исправить ошибку.

Все это было в прошлом году. Весной 2006-го я оформил налоговый вычет на приобретенное жилье, получил его, однако осенью вновь приходит уведомление на уплату налога на имя прежней хозяйки.

Как мне сказали знающие люди, платить налог по такому уведомлению ни в коем случае не надо. Вся проблема в сведениях, которые с опозданием поступают из фонда имущества, а значит, придется ждать, когда придет уведомление на мое имя.

Ситуация неприятная как для бывшего владельца квартиры, так и для настоящего. Я оказываюсь должником перед бюджетом из-за того, что в течение нескольких лет уведомление в налоговой не могут оформить надлежащим образом, а прежний хозяин числится злостным неплательщиком, поскольку именно на него в соответствии с документом ложится обязанность платить налоги.

Игорь КРАВЕЦ, фотокорреспондент:

- В этом году я впервые за многие годы получил весточку из налоговой. Это было не просто уведомление или требование заплатить энную сумму, а извещение о том, что дело по моему злостному уклонению от уплаты налога в размере 170 руб. будет решаться в судебном порядке. Мне посоветовали, что в суд лучше прийти уже с квитанцией об уплате налога, это поможет при определении санкций за мое "нарушение".

Скорее всего, я бы не получил этого извещения, подобно другим документам из налоговой, если бы в нашем доме наконец не установили почтовые ящики. Я никогда не скрывался от налогов и заплатить не против, вот только каким образом узнать, сколько и в какой срок я должен это сделать? Ведь согласно Налоговому кодексу рассчитывать и уведомлять о сроках уплаты должна налоговая инспекция. Чтобы не связываться с долгим разбирательством, я заплатил налог, пеню и госпошлину.

Яна МАЛЬЦЕВА, обозреватель:

- В этом году я получила не только уведомление на уплату налога, но, к своему стыду, и требование об уплате налога на имущество. О моей забывчивости и, прямо скажем, недисциплинированности, налоговая сообщила мне заказным письмом. Налог заплатила, теперь - гора с плеч.

Но, надо сказать, в прошлом году налоговая меня ни разу не побеспокоила. Я не получила ни уведомления, ни требования, ни тем более извещения о том, что меня приглашают в суд за злостное уклонение, хотя места жительства не меняла и почтовый ящик стоит на месте. В 2004 году напротив мне поступало уведомление, и налог заплатить удалось.

Кроме того, наша семья с нетерпением ждет уведомлений об уплате транспортного налога. В прошлом году счастливыми обладателями авто нам удалось пребывать ровно полгода. Машину угнали. Но то, что платить налог надо, безусловно, знаем. О чем в свою очередь сообщили по телефону в районную налоговую инспекцию. В итоге ни машины, ни уведомления.

Супруг через свои источники выяснил, что в данный момент мы по-прежнему являемся собственниками автомобиля, и нам даже начисляется пеня и штраф, т.к. данные из ГАИ об угоне в налоговую до сих пор не поступили!

Сергей ВЕЛИЧКО, руководитель компьютерного центра:

- Этой осенью я получил уведомление на уплату имущественного налога вместе с пеней за прошлые периоды. На мой вопрос о происхождении пусть даже копеечной пени инспектор ответила: "А что вам заплатить жалко?" Нет, мне не жалко, объясните только - за что?

Андрей ПУШКАРЕВ, заместитель главного редактора газеты "Золотой Рог":

- Зная о перипетиях коллег, после покупки квартиры сразу сообщил в налоговую инспекцию об этом факте, даже продиктовал адрес своего нового места жительства, т.к. в информационную базу данные обо мне не были внесены. Но сомневаюсь, что в следующем году уведомление придет именно на мое имя.

От редакции.

Подобные налоговые истории происходят не только с горожанами, страдают и сельские жители. Получив уведомление об уплате налога на землю с пеней за прошлые периоды, они теряются в догадках: "Откуда долги, если все было уплачено вовремя?"

Одна из читательниц "ЗР", получив подобное извещение, обратилась в межрайонную ИФНС. Там ей сообщили, что пени начислены случайно, причем не только ей. Но поскольку она обратилась, вопрос пени снимается. Из-за таких копеечных вопросов мало кто будет тратить время и обращаться в инспекцию, поэтому наши граждане покорно платят все положенные и неверно начисленные пени.

"ЗР" обратился с официальным письмом в Управление ФНС России по Приморскому краю с просьбой разъяснить причины несвоевременного поступления уведомлений. Но, сославшись на отсутствие изменений в законодательстве, в ответе нам пока отказали...