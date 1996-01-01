Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дайте заплатить налоги - 2
Подходит к концу осень, а значит, время авансовых платежей прошло, подоспела пора расплатиться по всем счетам. Тем более что ставки налога не велики и скрывать от государства положенные суммы как минимум стыдно. Но как же это сделать, если уведомления об уплате налогов дошли не до всех налогоплательщиков?!
Своим опытом делятся сотрудники издательской компании "Золотой Рог".
Александр АЛЕКСЕЕВ, редактор журнала "Дальневосточный капитал":
- Два года тому назад я купил квартиру у коллеги. Считаю, что налоги нужно платить вовремя, поэтому, как только получил уведомление об уплате имущественного налога на имя бывшей владелицы квартиры, отправился в банк и все оплатил. Понимаю, что данные в налоговую могли вовремя не поступить, но квартира-то теперь оформлена на меня и долги накапливать не хотелось бы. Кроме того, я побывал в районной налоговой инспекции и сообщил, что уведомление оформлено на бывшую собственницу жилья и нужно исправить ошибку.
Все это было в прошлом году. Весной 2006-го я оформил налоговый вычет на приобретенное жилье, получил его, однако осенью вновь приходит уведомление на уплату налога на имя прежней хозяйки.
Как мне сказали знающие люди, платить налог по такому уведомлению ни в коем случае не надо. Вся проблема в сведениях, которые с опозданием поступают из фонда имущества, а значит, придется ждать, когда придет уведомление на мое имя.
Ситуация неприятная как для бывшего владельца квартиры, так и для настоящего. Я оказываюсь должником перед бюджетом из-за того, что в течение нескольких лет уведомление в налоговой не могут оформить надлежащим образом, а прежний хозяин числится злостным неплательщиком, поскольку именно на него в соответствии с документом ложится обязанность платить налоги.
Игорь КРАВЕЦ, фотокорреспондент:
- В этом году я впервые за многие годы получил весточку из налоговой. Это было не просто уведомление или требование заплатить энную сумму, а извещение о том, что дело по моему злостному уклонению от уплаты налога в размере 170 руб. будет решаться в судебном порядке. Мне посоветовали, что в суд лучше прийти уже с квитанцией об уплате налога, это поможет при определении санкций за мое "нарушение".
Скорее всего, я бы не получил этого извещения, подобно другим документам из налоговой, если бы в нашем доме наконец не установили почтовые ящики. Я никогда не скрывался от налогов и заплатить не против, вот только каким образом узнать, сколько и в какой срок я должен это сделать? Ведь согласно Налоговому кодексу рассчитывать и уведомлять о сроках уплаты должна налоговая инспекция. Чтобы не связываться с долгим разбирательством, я заплатил налог, пеню и госпошлину.
Яна МАЛЬЦЕВА, обозреватель:
- В этом году я получила не только уведомление на уплату налога, но, к своему стыду, и требование об уплате налога на имущество. О моей забывчивости и, прямо скажем, недисциплинированности, налоговая сообщила мне заказным письмом. Налог заплатила, теперь - гора с плеч.
Но, надо сказать, в прошлом году налоговая меня ни разу не побеспокоила. Я не получила ни уведомления, ни требования, ни тем более извещения о том, что меня приглашают в суд за злостное уклонение, хотя места жительства не меняла и почтовый ящик стоит на месте. В 2004 году напротив мне поступало уведомление, и налог заплатить удалось.
Кроме того, наша семья с нетерпением ждет уведомлений об уплате транспортного налога. В прошлом году счастливыми обладателями авто нам удалось пребывать ровно полгода. Машину угнали. Но то, что платить налог надо, безусловно, знаем. О чем в свою очередь сообщили по телефону в районную налоговую инспекцию. В итоге ни машины, ни уведомления.
Супруг через свои источники выяснил, что в данный момент мы по-прежнему являемся собственниками автомобиля, и нам даже начисляется пеня и штраф, т.к. данные из ГАИ об угоне в налоговую до сих пор не поступили!
Сергей ВЕЛИЧКО, руководитель компьютерного центра:
- Этой осенью я получил уведомление на уплату имущественного налога вместе с пеней за прошлые периоды. На мой вопрос о происхождении пусть даже копеечной пени инспектор ответила: "А что вам заплатить жалко?" Нет, мне не жалко, объясните только - за что?
Андрей ПУШКАРЕВ, заместитель главного редактора газеты "Золотой Рог":
- Зная о перипетиях коллег, после покупки квартиры сразу сообщил в налоговую инспекцию об этом факте, даже продиктовал адрес своего нового места жительства, т.к. в информационную базу данные обо мне не были внесены. Но сомневаюсь, что в следующем году уведомление придет именно на мое имя.
От редакции.
Подобные налоговые истории происходят не только с горожанами, страдают и сельские жители. Получив уведомление об уплате налога на землю с пеней за прошлые периоды, они теряются в догадках: "Откуда долги, если все было уплачено вовремя?"
Одна из читательниц "ЗР", получив подобное извещение, обратилась в межрайонную ИФНС. Там ей сообщили, что пени начислены случайно, причем не только ей. Но поскольку она обратилась, вопрос пени снимается. Из-за таких копеечных вопросов мало кто будет тратить время и обращаться в инспекцию, поэтому наши граждане покорно платят все положенные и неверно начисленные пени.
"ЗР" обратился с официальным письмом в Управление ФНС России по Приморскому краю с просьбой разъяснить причины несвоевременного поступления уведомлений. Но, сославшись на отсутствие изменений в законодательстве, в ответе нам пока отказали...
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Кадры для промышленности
- Филипп Карпеко, генеральный директор АО "ННК - Хабаровский НПЗ": Экология - наш приоритет!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"