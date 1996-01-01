Нужны рабочие руки

Десять тысяч хабаровчан за девять месяцев нынешнего года смогли найти работу при содействии городского центра занятости. Из них 3,2 тыс. человек получили работу на условиях временной занятости.

Как сообщили в хабаровском межрайонном отделе статистики, в 2006 году жители краевого центра намного меньше обращались за помощью в трудоустройстве, чем в прошлом году.

Так, по итогам января-сентября нынешнего года в службу занятости обратились 15,6 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2005 года эта цифра составляла 25,9 тыс. Работники центра занятости объясняют это улучшением дел в экономике и большей активностью и самостоятельностью хабаровчан.

Среди тех, кто искал работу с помощью службы занятости, большую часть, а именно 56,1%, составляют женщины. Среди обратившихся в службу занятости велика и доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет - 40%. На начало октября нынешнего года на учете в центре занятости состояли 4,1 тыс. жителей краевого центра, из которых 3,4 тыс. человек имели статус безработного. Среди тех, кто обратился в поисках работы, больше половины имеют высшее и среднее профессиональное образование, и они, конечно же, надеются найти работу по специальности.

Между тем среди заявок, которые представляют предприятия Хабаровска, в основном числятся названия рабочих профессий. Из 21,7 тыс. вакантных должностей, о которых сообщили почти две тысячи организаций, свыше 70% - это рабочие специальности. Свободные ставки предлагали учреждения здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и культуры, предприятия промышленности и строительства, торговли и общественного питания.

Сегодня сложилась такая ситуация, что предложений на рынке труда больше, чем количество ищущих работу. Так, в нынешнем году отношение безработных, состоящих на учете в службе занятости, на одну заявленную вакансию составляет 0,7%. Этот показатель на 46,2% меньше цифры прошлого года. Эффективной формой для трудоустройства хабаровчан остается работа по обучению и переобучению безработных - более полутора тысяч горожан в нынешнем году смогли таким образом получить новые специальности, востребованные на рынке труда.