Кедровые страсти

Возможно, жители приморского села Ариадное показали единственный путь борьбы с вырубками кедра. Они готовы защищать кедровники сами, с дробовиками в руках. Помощи от Росприроднадзора или Агентства лесного хозяйства России уже не ждут. В Хабаровском крае площадь кедрачей составляет примерно 550 тыс. гектар. По официальным данным, вырубка кедра не ведется.

Видимо, потому, что официальные данные пока не включают в себя данные о размерах браконьерских вырубок. По информации Дальневосточной таможни, за последние годы случаев обнаружения в задержанном грузе или в таможенном оформлении древесины кедра корейского тоже не обнаружено. Случаи задержания партий ценной древесины были, но не кедровой. То есть либо в нашем крае, в отличие от приморцев, кедр не рубят, либо просто лучше прячут древесину. А население пока не созрело до идеи организовывать отряды самообороны от черных лесорубов. В конце концов, 500 тысяч гектар кедровника - руби - не хочу. А вот тот же кедровый орех леспромхозы заготовляют в столь малых количествах, что смешно говорить. 15 тонн на семена для восстановления лесов, и местные жители собирают. Кто себе, кто на продажу. Подсчитать сколько - невозможно.

А на улицах Хабаровска можно купить кедровые шишки как сувениры. По 30 рублей за штуку. Выгодно. С одного кедра можно несколько сот шишек собрать...