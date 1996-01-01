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КнААПО набирает специалистов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

350 новых работников пополнили коллектив КнААПО. Это результат двух проведенных ярмарок вакансий.

Как уже сообщал "ЗР", предприятию предстоит построить современный гражданский самолет для региональных авиалиний и боевые машины. Однако сегодня КнААПО испытывает острый дефицит кадров - всего заводу требуется свыше 1000 работников.

Пополнение идет за счет выпускников вузов. Кроме того, всем тем, кто не может работать на КнААПО по профессии, предлагается получить новую специальность на курсах. Предприятие заключило договор с Центром занятости населения. Согласно договору обучение по 12 направлениям идет прямо на рабочих местах, выпускникам гарантируется трудоустройство. Причем на предприятии нашли возможность выплачивать молодым специалистам, еще не имеющим трудового стажа, "северный" коэффициент с первого года работы. Это существенно повышает их зарплату.

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