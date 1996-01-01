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В России появятся центры подготовки рабочих кадров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По словам главы Минобрнауки РФ Андрея ФУРСЕНКО, "необходимо поднять престиж подготовки руководителей среднего звена". Для этих целей в 2007 г. в России будет создано около 60 центров подготовки рабочих кадров.

Как сообщили в пресс-центре по общественному продвижению приоритетного национального проекта "Образование" в Дальневосточном федеральном округе, по его словам, "сейчас в России студентов больше, чем выпускников школ, а к 2010 г. количество абитуриентов уменьшится вдвое". При этом "существенно упало качество образования", причем сами "молодые люди зачастую не верят, что им дадут те знания, которые нужны". В этой ситуации "необходимо поднять престиж профессионально-технического образования и подготовки руководителей среднего звена", считает министр. В качестве решения проблемы предлагается введение системы получения знаний по схеме 4+2, когда первые 4 года студент обучается в учебном заведении, а остальные 2 - на предприятии. Кроме того, предполагается, что в каждом российском регионе на конкурсной основе будут созданы ресурсные центры подготовки кадров. Они откроются на базе существующих профтехучилищ. При этом министр отметил, что победители конкурсов получат по 50-60 млн руб. для закупки оборудования и внедрения новых технологий обучения.

Всего на 2007 г. предусмотрено выделение более одного миллиарда рублей на создание 60 таких центров. Часть средств на эти цели дает федеральный бюджет, часть - региональный. В итоге будет создано по одному такому центру в каждом регионе России, отметил министр.

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