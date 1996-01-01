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"ФИНАМ" назвал ТГЭУ в числе лучших экономических вузов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга "ФИНАМ") подготовила рейтинг вузов, которые дают образование, в наилучшей степени подходящее для успешной работы на фондовом рынке. Вошел в рейтинг и приморский вуз - Тихоокеанский государственный экономический университет занял 14 место в рейтинге.

По мнению частных инвесторов, портфельных менеджеров и финансовых аналитиков, среди которых проводился опрос и на основании мнения которых составлялся рейтинг, абсолютным лидером является Государственный университет - Высшая школа экономики (Москва). Второе место заняла Финансовая академия при Правительстве РФ (Москва), на третьем - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Всего в рейтинге участвовало 32 экономических вуза. Девять из них - региональные. Первые 15 учебных заведений (в число которых вошел и ТГЭУ) смогли получить более 50% положительных оценок. Будущих биржевых инвесторов и специалистов фондового рынка готовят в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Казани, Владивостоке. По мнению руководителя проекта "Finam-рейтинг" Сергея КУДРЯШОВА, региональные вузы дают хорошее финансовое образование, что подтвердили оценки людей, вполне успешно работающих на рынке ценных бумаг.

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