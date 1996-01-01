Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В поисках лидеров
Кто из нас не раздражался при появлении новых лидеров, назначенных или выбранных на ответственный пост "ниоткуда"? Кого не изумляли принятые думскими творцами отдельные законы? И кто не задавал себе сакраментальный вопрос: "Где учились эти люди?" И что, в конце концов, с этим делать? Да ничего, ответили бы многие, потому что такова наша действительность. А вот и не такова.
Каждый год программа "Лидерство завтра" отбирает 72 участника, представляющих общественность, частные и некоммерческие секторы бизнеса и власти. Причем именно "отбирает": конкурс для работы в программе - два человека на место. Затем в течение девяти месяцев участники постигают учебный план, составленный так, чтобы повышать в себе самих осознание нужд и сложных проблем, которые воздействуют на регион, и укреплять индивидуальные навыки лидерства, акцентируя внимание на общественном радении. Платят же за это работодатели. Они и рекомендуют членов своего коллектива для работы в "Лидерстве завтра".
Правда, происходит сие в Америке и, между прочим, давно, с 1982 г. Обратиться к проекту американцев заставил печальный случай - в авиакатастрофе погиб мэр Атланты и его заместители. И вдруг оказалось, что управлять городом некому. Оставшиеся чиновники боялись брать на себя такую ответственность! Сегодня это уже история, научившая американское общество искать лидеров завтрашнего дня. Более того, программа шагнула за пределы государства и находит поклонников в других странах.
Владивосток принимал исполнительного директора организации "Лидерство завтра" в Сиэтле Джен ЛЕВИ и ее сподвижников Ричарда ХАМФРИЗА, Боба НЕССА и Райана БОЕ не впервые. Однако ажиотаж вокруг представляемого ими проекта был огромный. Что говорит о том, насколько актуальны для нас все перечисленные выше вопросы. Итак, чему учат будущих лидеров в Америке?
Джен Леви представила участникам семинара практическую философию Роберта ГРИНЛИФА "Лидерство с позиции слуги". Слуги-лидеры могут не занимать официальные лидерские позиции, но где бы они ни работали, всегда пользуются уважением людей. Именно такие лидеры поощряют сотрудничество, доверие, предвидение, умеют слушать. И именно такие лидеры помогли когда-то каждому из нас добиться пусть маленького, но успеха. Истории успеха каждого присутствовавшего на семинаре владивостокца - теперь пример служения людям. И, конечно, повод для размышления - а я какой?
Ричард Хамфриз - адвокат, арбитр в трудовых спорах - говорил об этике, конфликте интересов и разрешении спорных вопросов. Как и когда чиновник или президент компании вдруг теряют доверие людей? Что происходит? Почему так ранят общество скандалы во власти и случаи взяточничества в верхах? Что может сделать каждый из нас для того, чтобы не нарушались этические стандарты? Прежде всего - изучать собственные этические устои и поведение, чтобы быть уверенными в том, что они являются разумными и хорошо обоснованными. А часто ли мы говорим об этом с друзьями или коллегами? И видим ли мы слезы раскаяния, как американцы, на глазах запятнавших свою честь политиков?
Ричард Хамфриз раскрыл участникам семинара пять практик образцового лидерства, которые используют миллионы людей во всем мире. Если вы моделируете путь, поощряете разделяемое видение, бросаете вызов процессу, даете возможность другим действовать и воодушевляете сердце, вы - настоящий лидер. Лидер - это тот, кто постоянно учится. Учится на собственных ошибках так же, как и на успехах. Поступки лидеров гораздо важнее, чем их слова, и они должны соответствовать словам. Лидеры позволяют другим людям действовать, не концентрируя власть, а отдавая ее. Вы знаете таких лидеров? Вы можете быть примером? Вы сможете учить других?
Боб Несс, главный тренер программы и президент фирмы "Несс Консалтинг", говорил об эффективных переговорах. Мы спорим о чем-то каждый день. Мы стараемся достичь результата. Мы ждем понимания и злимся, когда не находим. Мы оказываемся в тупике и стараемся понять, что не так. Мы садимся за стол и пытаемся разобраться. Какое правило переговоров проигнорировано? Есть ли у нас Л.А.С.Д.П. ("Лучшая альтернатива согласию, достигнутому в переговорах")? Все ответы - в гарвардской модели ведения переговоров. И в нашем желании постичь этот нелегкий, но азартный процесс.
Голова идет кругом, много споров и историй. Огромное желание постичь неизвестное, совершенствовать навыки и отдать обществу свое сердце. Ради себя и ради общества. Каждый на своем рабочем месте. Страстное повествование лекторов поражает. Много ли вы знаете людей, способных бросить свою работу, семью и друзей и отправиться за океан рассказывать о своей мечте? И не просто рассказывать, а демонстрировать убежденно ее реальные очертания. И веришь в мир во всем мире. И задаешь главный вопрос - а нам все это разве не нужно? А кто возьмет на себя ответственность за "Лидерство завтра" в Приморье? Пока нет ответа, но есть люди, задавшие нам этот вопрос. Спасибо!
Семинар-тренинг "Развитие лидерских навыков" во Владивостоке был организован в рамках программы "Усовершенствование практик муниципального управления и общественного лидерства". Ее осуществляет Фонд российско-американского экономического сотрудничества при финансовой поддержке Государственного департамента США.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- В России введут новый налог для граждан