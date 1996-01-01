В поисках лидеров

Кто из нас не раздражался при появлении новых лидеров, назначенных или выбранных на ответственный пост "ниоткуда"? Кого не изумляли принятые думскими творцами отдельные законы? И кто не задавал себе сакраментальный вопрос: "Где учились эти люди?" И что, в конце концов, с этим делать? Да ничего, ответили бы многие, потому что такова наша действительность. А вот и не такова.

Каждый год программа "Лидерство завтра" отбирает 72 участника, представляющих общественность, частные и некоммерческие секторы бизнеса и власти. Причем именно "отбирает": конкурс для работы в программе - два человека на место. Затем в течение девяти месяцев участники постигают учебный план, составленный так, чтобы повышать в себе самих осознание нужд и сложных проблем, которые воздействуют на регион, и укреплять индивидуальные навыки лидерства, акцентируя внимание на общественном радении. Платят же за это работодатели. Они и рекомендуют членов своего коллектива для работы в "Лидерстве завтра".

Правда, происходит сие в Америке и, между прочим, давно, с 1982 г. Обратиться к проекту американцев заставил печальный случай - в авиакатастрофе погиб мэр Атланты и его заместители. И вдруг оказалось, что управлять городом некому. Оставшиеся чиновники боялись брать на себя такую ответственность! Сегодня это уже история, научившая американское общество искать лидеров завтрашнего дня. Более того, программа шагнула за пределы государства и находит поклонников в других странах.

Владивосток принимал исполнительного директора организации "Лидерство завтра" в Сиэтле Джен ЛЕВИ и ее сподвижников Ричарда ХАМФРИЗА, Боба НЕССА и Райана БОЕ не впервые. Однако ажиотаж вокруг представляемого ими проекта был огромный. Что говорит о том, насколько актуальны для нас все перечисленные выше вопросы. Итак, чему учат будущих лидеров в Америке?

Джен Леви представила участникам семинара практическую философию Роберта ГРИНЛИФА "Лидерство с позиции слуги". Слуги-лидеры могут не занимать официальные лидерские позиции, но где бы они ни работали, всегда пользуются уважением людей. Именно такие лидеры поощряют сотрудничество, доверие, предвидение, умеют слушать. И именно такие лидеры помогли когда-то каждому из нас добиться пусть маленького, но успеха. Истории успеха каждого присутствовавшего на семинаре владивостокца - теперь пример служения людям. И, конечно, повод для размышления - а я какой?

Ричард Хамфриз - адвокат, арбитр в трудовых спорах - говорил об этике, конфликте интересов и разрешении спорных вопросов. Как и когда чиновник или президент компании вдруг теряют доверие людей? Что происходит? Почему так ранят общество скандалы во власти и случаи взяточничества в верхах? Что может сделать каждый из нас для того, чтобы не нарушались этические стандарты? Прежде всего - изучать собственные этические устои и поведение, чтобы быть уверенными в том, что они являются разумными и хорошо обоснованными. А часто ли мы говорим об этом с друзьями или коллегами? И видим ли мы слезы раскаяния, как американцы, на глазах запятнавших свою честь политиков?

Ричард Хамфриз раскрыл участникам семинара пять практик образцового лидерства, которые используют миллионы людей во всем мире. Если вы моделируете путь, поощряете разделяемое видение, бросаете вызов процессу, даете возможность другим действовать и воодушевляете сердце, вы - настоящий лидер. Лидер - это тот, кто постоянно учится. Учится на собственных ошибках так же, как и на успехах. Поступки лидеров гораздо важнее, чем их слова, и они должны соответствовать словам. Лидеры позволяют другим людям действовать, не концентрируя власть, а отдавая ее. Вы знаете таких лидеров? Вы можете быть примером? Вы сможете учить других?

Боб Несс, главный тренер программы и президент фирмы "Несс Консалтинг", говорил об эффективных переговорах. Мы спорим о чем-то каждый день. Мы стараемся достичь результата. Мы ждем понимания и злимся, когда не находим. Мы оказываемся в тупике и стараемся понять, что не так. Мы садимся за стол и пытаемся разобраться. Какое правило переговоров проигнорировано? Есть ли у нас Л.А.С.Д.П. ("Лучшая альтернатива согласию, достигнутому в переговорах")? Все ответы - в гарвардской модели ведения переговоров. И в нашем желании постичь этот нелегкий, но азартный процесс.

Голова идет кругом, много споров и историй. Огромное желание постичь неизвестное, совершенствовать навыки и отдать обществу свое сердце. Ради себя и ради общества. Каждый на своем рабочем месте. Страстное повествование лекторов поражает. Много ли вы знаете людей, способных бросить свою работу, семью и друзей и отправиться за океан рассказывать о своей мечте? И не просто рассказывать, а демонстрировать убежденно ее реальные очертания. И веришь в мир во всем мире. И задаешь главный вопрос - а нам все это разве не нужно? А кто возьмет на себя ответственность за "Лидерство завтра" в Приморье? Пока нет ответа, но есть люди, задавшие нам этот вопрос. Спасибо!

Семинар-тренинг "Развитие лидерских навыков" во Владивостоке был организован в рамках программы "Усовершенствование практик муниципального управления и общественного лидерства". Ее осуществляет Фонд российско-американского экономического сотрудничества при финансовой поддержке Государственного департамента США.