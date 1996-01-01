Приморским мебельщикам не хватает рабочих рук

Приморские производители мебели практически не делают мебель из натурального дерева - в мебельных магазинах Приморья, ориентированных на средний класс, сплошь и рядом серийная продукция из ДСП, МДФ и прочей "прессованной древесины". Причина - проста: для изготовления изделий из натурального дерева нужны специалисты, которых в крае просто нет.

Изменить ситуацию сегодня довольно сложно: специалистов подобной квалификации в Приморье не готовят с тех пор, как был закрыт Лесозаводский техникум, выпускавший технологов по деревообработке. Из стен ДВГТУ ежегодно выходят в среднем 35 инженеров-технологов деревообработки (их готовит факультет машиностроения). Но это - специалисты высшего звена. На каждого такого инженера должно приходиться 15 и более специалистов среднего и низшего звена. Этой прослойки нет, поэтому большинство производителей собирают корпусную мебель из плит ДСП. Особой квалификации персонала для этого не требуется, да и технология уже отработана.

И все же решить кадровую проблему можно через организацию фабрично-заводского обучения при крупных производителях мебели. Такую идею уже осмысливает руководство компании "Австролюкс" - один из лидеров приморского мебельного рынка. Подобный опыт, кстати, распространен на Западе: компании готовят за свой счет высококвалифицированных специалистов нижнего звена. Часть из этих молодых специалистов остается работать в компании, а другую компания продает (как ни цинично это звучит) на рынке труда.