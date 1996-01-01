Монопольный мусор

Когда деньги поступают к вам на банковский счет, они становятся как бы вашими, даже если не вы их заработали, и отдавать жалко, не так ли? А надо. Похоже, с такой финансово-психологической дилеммой столкнулся Восточный филиал ФГУП "Росморпорт", расположенный в Находке.

Одна из функций госпредприятия - сбор портовых платежей. Для справки: любое судно, заходящее в гавань, обязано купить своего рода "входной билет", заплатив корабельный, маячный, канальный, причальный, якорный, экологический, лоцманский и другие портовые сборы. Эти средства предназначены главным образом для обеспечения безопасности мореплавания и поддержания порядка на подведомственных ФГУП акваториях.

Скажем, экологический сбор идет на оплату услуг по вывозу и утилизации судовых отходов. Такие услуги оказывают специализированные предприятия, имеющие лицензию на этот вид деятельности. Но, как выясняется, не всегда очистительная миссия получает достойную оценку. В чем на собственном опыте убедилось находкинское ООО "Порт-Эко".

Проблемы у компании начались в конце 2004 года, когда стало известно, что восточный филиал Росморпорта намерен самостоятельно собирать отходы, отказавшись от привлечения сторонних организаций. Самое интересное, филиал не оплатил уже исполненную работу, хотя экологический сбор принял в полном объеме. Между тем в декабре 2004 года силами "Порт-Эко" было обслужено 11 судов на сумму 337,3 тыс. рублей, а в январе 2005-го - еще 32 борта на 777,2 тыс. рублей.

Не дождавшись денег, компания потребовала через суд взыскать с ФГУП более миллиона рублей "неосновательного обогащения". Задача оказалось трудной, но выполнимой. Летом 2006 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск. Попытка Росморпорта оспорить решение суда в апелляционной инстанции закончилась безрезультатно. Главный вывод служителей Фемиды: полученные от экологического сбора денежные средства должны перечисляться организациям, которые непосредственно оказывают услуги по сбору отходов с судов, в данном случае - ООО "Порт-Эко". Недавно судебный акт по "мусорному делу" вступил в законную силу.

Конфликт между двумя хозяйствующими субъектами можно было бы счесть досадным недоразумением, не попади в аналогичную ситуацию компания "Орион-Сервис", также специализирующаяся на работе с отходами, но только во Владивостоке. Соответственно, в роли обидчика выступил владивостокский филиал Росморпорта, который не рассчитался с "Орионом" за октябрь-ноябрь 2004 года. По оценкам ООО, убытки тогда составили 610 тыс. рублей. Суд, правда, признал обоснованной сумму в размере 364 тыс. руб., поскольку на период оказания услуг применялась установленная ФГУПом ставка оплаты за вывоз отходов в размере 60% от экологического сбора. Раньше было, кстати, 80...

С точки зрения уборщиков мусора, за свою работу они должны получать все 100%, учитывая строго целевое назначение экологического сбора - покрытие расходов на оказание услуг по приему и утилизации отходов. Проще говоря, кто убирает, тот и получает. А еще они считают, что Росморпорт в лице владивостокского и восточного филиалов нарушил Закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Действительно, ФГУП - монополист на рынке портовых услуг, и потому не вправе, пользуясь доминирующим положением, ущемлять интересы других хозяйствующих субъектов (ст. 5 Закона "О конкуренции). Еще в 2005 году "Порт-Эко" и "Орион-Сервис" поделились своей озабоченностью с антимонопольной службой России и нашли там понимание. Проверка подтвердила: нарушения есть. В частности, изменение в одностороннем порядке ФГУП "Росморпорт" размера оплаты за сбор судовых отходов (с 80 до 60%) свидетельствует о навязывании контрагентам невыгодных условий договора. Причем после того, как "Порт-Эко" и "Орион-Сервис" отвергли новую ставку, им отказались перечислять деньги за уже оказанные услуги. Средства, составляющие разницу между фактическими суммами экологического сбора, расходовались Росморпортом на развитие собственной экологической службы. Тот же Восточный филиал заявил о намерении самостоятельно осуществлять прием и переработку судовых отходов. Нетрудно догадаться, к чему это может привести - к вытеснению конкурентов с акватории морских портов.

По результатам проверки антимонопольная служба вынесла решение и предписание об устранении нарушений. Однако Росморпорт оспорил оба акта в Арбитражном суде Москвы, требуя их отмены. Правда, безуспешно. Потом была апелляция - с тем же результатом. А в сентябре 2006 года свое постановление по делу принял Федеральный арбитражный суд Московского округа. Жалоба монополиста вновь признана необоснованной.

Но закончатся ли на этом проблемы у компаний-мусоросборщиков? Вряд ли. По информации из Приморского арбитражного суда, только за три последних месяца принято к производству четыре новых исковых заявления "Порт-Эко" о взыскании с Росморпорта 1,9 млн руб. и пять исков от "Орион-Сервис" ценой 1,7 млн руб.