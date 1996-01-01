Предприниматели Дальнегорска дождались помощи

После того как Дальнегорск оказался в центре внимания властей всех уровней, дальнегорским предпринимателям стало легче жить. Впервые за историю города в нем создан общественный совет предпринимателей.

Теперь именно он будет отстаивать права предпринимателей. Вновь созданному совету будет чем заняться в ближайшее время. В первую очередь, орган по защите предпринимательства примет меры для снижения коэффициентов по ЕНВД, которые в 2006 г. утвердили местные власти. Следующий шаг - уменьшение ставок аренды на муниципальную недвижимость.