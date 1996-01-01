Ждем в гости "Газпром"

На этой неделе ожидается визит представителей руководства ОАО "Газпром" в Приморский край. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, во время визита планируется подписание договора между "Газпромом" и администрацией края о газификации Приморья.

Также представители "Газпрома" намерены ознакомиться с работой машиностроительных предприятий края, оценить их возможности по изготовлению оборудования для будущего газопровода и сопутствующих объектов. Сейчас крупнейшие промышленные предприятия края готовятся к презентации, которую посетит делегация "Газпрома". Как отметили в комитете по промышленности администрации края, мощности приморских предприятий позволяют производить практически все необходимое для строительства и дальнейшей эксплуатации объектов нефтегазового комплекса.