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"Аркаим" выбирает Катерпиллар

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Современная техника - надежная опора любого предприятия. Семилетний опыт работы ООО СП "Аркаим" с оборудованием Катерпиллар - бульдозерами, трелевочниками, лесопогрузчиками - дает полное право рекомендовать технику этой марки остальным предприятиям как лесной, так и других отраслей промышленности. Оборудование Катерпиллар с честью прошло испытание временем и суровыми климатическими условиями Сибири и Дальнего Востока.

Досье

ООО СП "Аркаим", образованное в июле 1993 года, осуществляет заготовку леса, сервисное обслуживание и агрегатную сборку оборудования для канатной трелевки, судовую деятельность, оказывает услуги по управлению финансово-производственной деятельностью. Стратегия компании сформулирована так: "Скорость изменения характера бизнеса, скорость оперативности управления бизнес-процессами, скорость изменения динамики образа жизни потребителей и их запросов - характерная основа и главные факторы, определяющие сущность процессов строительства компании, ее лицо и цели в настоящем и будущем. Мы должны создать компанию, соответствующую вызову времени. Мы уже готовы и можем это сделать". Сегодня, благодаря подобранной команде профессионалов, ООО СП "Аркаим" вышло в лидеры лесной отрасли на российском Дальнем Востоке. В настоящий момент в компании трудятся более 800 человек, годовые объемы лесозаготовки составляют около 800 тыс. кубометров в сортиментах. В п. Ванино ведутся работы по строительству комплекса по глубокой переработке древесины мощностью 400 тыс. кубометров в год. Кроме этого в Хабаровске создан сервисный центр, который позволит проводить сервисное обслуживание большегрузной техники импортного производства. Компания располагает своим флотом - пятью сухогрузами, полностью закрывая свои потребности и предоставляя услуги фрахта.

С самого начала своей деятельности руководством компании "Аркаим" был взят курс на техническое оснащение предприятия высокопроизводительным импортным оборудованием для всех видов работ:

- лесозаготовки;

- строительства дорог;

- погрузки, вывозки, сортировки леса;

- технического обслуживания оборудования.

И в настоящий момент на большинстве из этих технологических операций работает оборудование Катерпиллар.

На протяжении семи лет специалисты ООО СП "Аркаим" внимательно изучали опыт работы машин Катерпиллар в лесу, а в середине 2005 года было принято решение обновить парк оборудования путем приобретения нескольких дополнительных единиц бульдозеров, а также 4-гусеничных харвестеров TK722 производства Катерпиллар. Генеральный директор ООО СП "Аркаим" обосновал это так: "Специфика работы в условиях Дальнего Востока - это достаточно трудные условия эксплуатации техники при низких температурах и сложном рельефе. Именно этим можно объяснить наш выбор как поставщика, так и комплектации машин. Учитывая данные условия эксплуатации, мы выбрали гусеничные харвестеры производства Катерпиллар с изменяемым углом наклона кабины. Для колесных харвестеров, конечно, намного сложнее соревноваться с гусеничными машинами в производительности на таких "крутяках". С учетом высокого тягового усилия, максимально возможной грузоподъемности на полном вылете и крутящего момента поворотной платформы сегодня мы достигли производительности, в два и более раза превышающей производительность колесных харвестеров" (за год на один гусеничный харвестер ТК722 заготовлено в среднем более 100 тысяч куб. м сортиментов при среднем объеме хлыста 0,22 - 0,27 куб. м - Прим. "ДК").

В 2006 году парк оборудования ООО СП "Аркаим" пополнится еще одним трелевочным трактором последнего поколения - САТ 525С. Но клиент может быть уверен, что он не останется один на один с новым оборудованием, так как политика ООО "Амур Машинери энд Сервисес" - дилера компании Катерпиллар на Дальнем Востоке - направлена на предоставление полного сервисного пакета, который помимо поставки оборудования включает в себя:

- обучение-инструктаж операторов и механиков как при вводе в эксплуатацию, так и в процессе использования оборудования;

- поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов со склада в Хабаровске;

- как и любой другой дилер Катерпиллар, Амур Машинери оказывает всяческую поддержку заказчикам, принимает участие в техническом обслуживании машин для поддержания высокого коэффициента технической готовности оборудования.

Постоянное повышение качества сервисной поддержки - одна из сильных сторон деятельности Амур Машинери. Высококвалифицированные сервисные инженеры Амур Машинери гарантируют те же стандарты обслуживания и технической поддержки, которыми Катерпиллар обеспечивает своих клиентов во всем мире, так как повышение квалификации персонала дилеров проводится в специализированных учебных центрах Катерпиллар, в том числе и за рубежом. Технические представители Амур Машинери выполняют работы в кратчайшие сроки с применением современного инструмента и диагностического оборудования в соответствии с требованиями компании Катерпиллар.

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