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"ЗТК - группа компаний" стала партнером ОАО "РЖД"
Выступление генерального директора ООО "ЗТК - группа компаний" Натальи ЦУРУПА заслужило высокую оценку участников конференции "Как стать поставщиком ОАО "Российские железные дороги".
Крупнейшая отраслевая конференция прошла в октябре в Москве и была направлена на выработку консолидированной позиции ОАО "РЖД" в вопросах развития стратегических бизнес-отношений с поставщиками и аутсорсерами. Ее организатор - консалтинговая компания "ТрансБазис" при поддержке ОАО "Российские железные дороги". В работе конференции приняли участие руководители ОАО "РЖД", "Росжелдорснаб", представители организаций, осуществляющих поставки продукции и услуг для железнодорожного транспорта, а также компании-аутсорсеры. Речь шла о действующих бизнес-моделях партнерства с РЖД.
В процессе реформирования ОАО "РЖД" снижает расходы на непроизводственную сферу. Ряд услуг выводится на аутсорсинг. В частности, железная дорога готова передать потенциальным партнерам услуги проводников пассажирских поездов, экипировку составов, мойку вагонов, текущий ремонт станций, охрану объектов, информационные услуги и многое другое. Однако, как отмечает руководство ОАО "РЖД", рынок пока к этому не готов. Основной проблемой при передаче услуг на аутсорсинг является отсутствие контроля качества их исполнения.
На сегодняшний день вопрос, быть ли аутсорсингу на железной дороге, уже не стоит. Выгода очевидна - избавление от непрофильных видов деятельности позволяет дороге больше средств вкладывать в осуществление перевозок и повышение их качества. Но помимо экономических факторов аутсорсинг надо рассматривать и с точки зрения безопасности - экономической, политической и социальной.
Руководство ООО "ЗТК - группа компаний" было приглашено на данную конференцию в качестве экспертов. В Москве руководство "ЗТК - группа компаний" четко обозначило позиции и приоритетные направления своей деятельности, которые позволят развиваться всей отрасли в целом. Как отметила в своем докладе генеральный директор ООО "ЗТК - группа компаний" Наталья Цурупа, "при выборе поставщика ОАО "РЖД" необходимо рассмотреть следующие вопросы: оптимальное количество участников рынка аутсорсинговых услуг; безопасность на железной дороге, связанная с привлечением внешних поставщиков услуг; финансовое и организационное управление".
Выступление амурчан в Москве было более чем успешным. И как итог - включение амурской компании в рабочую группу по реформированию железной дороги! "ЗТК-группы компаний" стала единственной организацией с Дальнего Востока и Сибири, которая удостоилась подобной чести. Доклад генерального директора ООО "ЗТК - группа компаний" был отмечен, заслужил высокую оценку участников конференции и в числе немногих напечатан в главном проспекте конференции. Надо отметить, что руководство компании преуспело не только в теории вопроса. "ЗТК - группа компаний" - практический пример того, как уверенно и стабильно работающая компания стала стратегическим партнером ОАО "Российские железные дороги" в сфере аутсорсинга.
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