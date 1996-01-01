Догоняющий рост

Рейтинговое агентство "Золотой Рог" выпустило пятый аналитический сборник "100 крупнейших компаний Дальнего Востока". По уже сложившейся традиции "ДК" представляет одну из статей сборника.

Крупный дальневосточный бизнес, все последние годы серьезно отстававший от происходящих в России процессов и явлений, наверстывает упущенное. Однако ему по-прежнему мешает целый комплекс как региональных, так и общероссийских факторов, накладывающий серьезный отпечаток на функционирование крупных компаний и приводящий к формированию уникальной структуры бизнеса на Дальнем Востоке.

Фактически с первого издания аналитического сборника "100 крупнейших компаний Дальнего Востока" РА "Золотой Рог" было вынуждено ежегодно фиксировать один и тот же не слишком приятный факт - крупный бизнес на Дальнем Востоке развивался крайне низкими темпами. Темпы роста его совокупной выручки традиционно были ниже уровня инфляции (лишь в прошлом году он был незначительно превышен) и даже близко не могли подойти к показателям другого, более точного макроэкономического индикатора - объему денежной массы (M2). Денег в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности становилось все больше, однако их распределение обходило стороной крупный дальневосточный бизнес, оказывая на него лишь косвенное влияние.

Основная причина этого была очевидна - номинальное и реальное укрепление рубля, которое, с одной стороны, ограничивало рост выручки компаний-экспортеров, а с другой - резко увеличивало объем импорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, валюты которых достаточно жестко привязаны к доллару США. И если на общероссийском уровне негативное влияние ревальвации национальной валюты полностью компенсировалось ростом цен на углеводороды и металлы, которые обеспечивали беспрецедентный приток в страну валютной выручки, то на Дальнем Востоке ничего подобного не происходило. Единственный надежный денежный поток - трансферты из федерального бюджета - и тот начал ослабевать под воздействием целого ряда факторов.

Однако в минувшем году ситуация коренным образом изменилась. Фактически впервые за все последние годы рост выручки крупнейших компаний Дальнего Востока значительно превысил темпы инфляции, составив по итогам года 19,21%. Более того, в реальности он мог бы быть гораздо больше, если бы не резкое падение объема производства в некогда второй по величине компании Дальнего Востока - ОАО "КнААПО". Всего за год ее выручка сократилась почти в пять раз - с 25,1 млрд до 5,2 млрд руб. Вхождение "КнААПО" в корпорацию "Сухой", приведшее к перераспределению ее заказов в пользу других предприятий холдинга, прежде всего "Иркута", дорого обошлось не только самой компании, но и всей дальневосточной экономике. Достаточно сказать, что оно привело к снижению темпов роста совокупной выручки крупнейших компаний Дальнего Востока (TOP-200) на целых 5% - с возможных 25% до тех самых 19,21%.

Как бы то ни было, но прошлогодние темпы роста стали самыми высокими для крупного дальневосточного бизнеса за последние пять лет, даже с учетом "КнААПО" они почти на 4% превысили прошлогодний "рекордный" рост. Ложкой дегтя в данном случае стало то, что рост прибыли крупнейших компаний Дальнего Востока в 2005 г. не успевал за ростом выручки. Все это привело к вполне логичному результату. Средняя рентабельность 200 крупнейших компаний Дальнего Востока снизилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с 2004 г.

Рост, да не прост

Обеспечить высокие темпы роста в 2005 г. удалось благодаря увеличению объемов производства сразу в нескольких отраслях экономики, которые еще совсем недавно оказывали прямо противоположное влияние на состояние крупного бизнеса в регионе: угольной, горнодобывающей и рыбной промышленности.

В нынешний рейтинг крупнейших компаний Дальнего Востока попало сразу пять компаний, занимающихся добычей угля. Их выручка в 2005 г. выросла сразу на 51,97%, а прибыль от продаж вообще показала фантастическую динамику, увеличившись в 2,2 раза. Эти более чем внушительные показатели легко укладываются в общий тренд развития российской угольной промышленности, поэтому сегодня можно с полным основанием говорить о восстановлении позиций этой некогда ключевой отрасли в экономике Дальнего Востока. Найдя устойчивый спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках, угольная промышленность вышла на положительную траекторию развития и сегодня является одной из самых рентабельных в промышленном секторе экономики Дальнего Востока.

К сожалению, то же самое нельзя сказать о рыбной промышленности. И хотя выручка крупных рыбодобывающих компаний выросла на 24,45%, их средняя рентабельность остается на крайне низком уровне - всего 4,94%. Для отрасли по-прежнему характерна высокая степень дифференциации. Наряду с успешными и быстро растущими компаниями здесь существует целый ряд менее эффективных, а рядом с теми, кто отказался от массового использования "серых" схем, в отрасли функционирует целый ряд компаний, скрывающих валютную выручку в особо крупных масштабах.

Значительное влияние на рост выручки TOP-200 оказали и компании, деятельность которых напрямую связана с созданием и поддержанием инфраструктуры. После продолжительного периода времени, для которого был характерен весьма низкий уровень инвестиционной активности и вложений в инфраструктурные проекты, для них накопилось много работы.

Инфраструктурные проблемы на Дальнем Востоке достигли таких масштабов, что не замечать их больше не могут ни органы государственной власти, ни бизнес. Для тех и других они стали жизненно важным вопросом, от которого напрямую зависит не только будущее, но и настоящее развитие. Именно поэтому в минувшем году наметился очевидный рост финансирования строительных работ и инвестиций в ЖКХ. Все это привело к опережающему росту выручки крупных строительных компаний (на 24%) и жилищно-коммунальных предприятий (на 36,4%).

Конкурентное распределение

Как и в предыдущие годы, существенный вклад в рост общей выручки внесли компании, ориентирующиеся на внутреннее потребление. Однако из них лишь телекоммуникационным компаниям удается удерживать весомые позиции в ТОР-200. В отличие от других компаний, ориентирующихся на внутренний рынок, в телекоммуникационном секторе экономики отсутствует как таковая конкуренция извне - для того чтобы оказывать услуги связи, нужно физически находиться на территории Дальнего Востока, поддерживая не только систему продаж, но и разветвленную инфраструктуру.

Растущий спрос на услуги мобильной связи и успешное развитие новых технологий со стороны "Дальсвязи" привели к увеличению общей выручки телекоммуникационных компаний на 34,1%. Вместе с тем нельзя не заметить определенного снижения темпов роста в данном секторе экономики (в 2004 г. выручка крупнейших телекоммуникационных компаний выросла почти на 45%). Рынок традиционных услуг, к которым сегодня уже можно отнести и сотовую связь, насытился, и компаниям становится все сложнее развиваться столь же быстрыми темпами, что и несколько лет назад.

Очевидно, что темпы роста услуг связи будут снижаться и впредь. Кроме чисто экономических факторов, то есть насыщения рынка, в данном случае дадут о себе знать и антропологические особенности. Переход населения на использование различных технологических новинок традиционно носит скачкообразный характер, поэтому после массового роста спроса неизбежно происходит временное падение интереса.

Несмотря на существенный рост выручки - на 30,7%, доля всех предприятий пищевой промышленности, представленных в TOP-200, составляет лишь 1,36%, а крупнейшее из них - ООО "Ратимир" - занимает в рейтинге крупнейших компаний России только 91-е место. Причина все та же. В отличие от телекоммуникационного сектора, им приходится конкурировать с компаниями из других регионов и стран мира. И, как правило, эта конкуренция ничего хорошего не сулит и приводит к поступательному выдавливанию местных производителей.

Самый яркий пример в данном случае - это "Пивоиндустрия Приморья". В первые годы существования проекта "100 крупнейших компаний Дальнего Востока" она регулярно занимала высокие позиции практически во всех наших рейтингах, однако сегодня даже близко не может подойти к когорте крупнейших компаний.

"Звезды" не всегда зажигают

Выручка компаний, представляющих самую привлекательную на сегодняшний день отрасль дальневосточной экономики - добычу драгоценных металлов и алмазов, в минувшем году впервые росла медленнее, чем общая выручка компаний в ТОР-200 - 17,64% против 19,21%.

Впрочем, если разделить отрасль на две составляющие - добычу алмазов и добычу драгметаллов, то окажется, что тенденции их развития прямо противоположны.

Кризис, который сейчас переживает вся мировая индустрия добычи алмазов, оказывает особенно негативное влияние на деятельность АК "АЛРОСА". В отличие от своего основного конкурента - De Beers - все добывающие активы компания имеет в России, где из-за укрепления рубля стремительно растет себестоимость добычи. Вдобавок к этому дает о себе знать наблюдавшаяся в середине 90х годов инвестиционная пауза в деятельности АК "АЛРОСА". Истощение основных месторождений компании существенно ограничивает ее возможности по увеличению объемов производства.

Компании, занимающиеся добычей драгоценных металлов, и особенно золота, переживают совершенно другие времена. Рекордные за последние десять лет цены на золото позволяют им поддерживать высокие темпы роста - более 30%.

Однако дело не только в этом. Очевидно, что их выручка будет увеличиваться и без дальнейшего роста цен. Большинство компаний, добывающих драгметаллы, вошло в состав крупных корпораций (прежде всего бывшей "дочки" "Норильского никеля" - "Полюс Золото") и благодаря этому получило доступ к значительным инвестиционным ресурсам, что в ближайшие годы должно стать основным фактором их роста.

Также итогом минувшего года можно считать не слишком высокие темпы роста (16,51%) и резкое падение чистой рентабельности (до 4,35%) еще одних "звезд" дальневосточного бизнеса - транспортных компаний.

Наиболее очевидной причиной этого кажется изменение тарифов на услуги ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), которые по итогам нынешнего 2006 г. окажут еще более значительное влияние на состояние транспортного комплекса Дальнего Востока (речь прежде всего идет о портах). Однако необходимо понимать, что эти изменения в большей степени являются следствием, а не причиной.

Главная проблема всей транспортной инфраструктуры Дальнего Востока заключается в том, что в последние годы она развивалась гораздо более медленными темпами, чем потребности экономики РФ, которая заинтересована в диверсификации своего экспорта.

В итоге возникла ситуация, когда дальневосточные порты не смогли удовлетворить растущий спрос на свои услуги. Все это привело к гигантским скоплениям вагонов на подступах к дальневосточным портам, а затем и к изменению тарифной политики со стороны РЖД, которые хотели чисто экономическим способом решить проблему.

Потенциально остаются колоссальные возможности для реализации крупных транспортных проектов на территории Дальнего Востока. Однако они, по всей видимости, будут связаны не с радикальным расширением действующей портовой инфраструктуры, а с созданием и развитием новых компаний. Правда, пока большинство проектов строительства новых терминалов на Дальнем Востоке остаются на бумаге, чего, кстати, нельзя сказать о европейской части России, где наблюдается активизация инвестирования в портовую инфраструктуру.

На пороге консолидации

Наибольшие перспективы для наращивания своего участия в TOP-200 имеют торговые компании. Сегодня на их долю приходится без малого 28,43% совокупной выручки 200 крупнейших компаний Дальнего Востока. При этом большинство из них представляет торговлю не в классическом смысле этого слова. Так, по-прежнему велика роль компаний, занимающихся розничной и оптовой торговлей нефтепродуктами, снабжением корпоративных и государственных структур (прежде всего в северных регионах и на Сахалине) и оптовиков.

Между тем позиции торговых компаний, которые бы ориентировались на конечного потребителя, крайне слабы. В ТОР-200 в чистом виде их всего две: приморский "В-Лазер" и якутская "Айгуль". Львиная доля розничной торговли по-прежнему сосредоточена в небольших компаниях либо в структурах, которые ради оптимизации налогообложения распадаются на мелкие компании.

В перспективе их консолидация неизбежна, поскольку рано или поздно дальневосточный рынок станет объектом пристального внимания крупнейших федеральных сетей, которые уже начали свое движении на восток. Тем более что и первая ласточка этого в лице открытых в Приморском крае магазинов "Эльдорадо" уже есть.

Несмотря на низкую плотность населения, привлекательность Дальнего Востока в данном случае не вызывает сомнений. Во-первых, значительная часть населения сконцентрирована в крупных городах, что является несомненным преимуществом для развития форматной торговли. Во-вторых, уровень доходов на душу населения на Дальнем Востоке хоть и уступает Москве, но все же значительно выше, чем в целом по стране.

Стратегия, которой пользуется большинство российских ритейлеров, предпочитающих консолидировать местных игроков при региональной экспансии, не оставляет сомнений, что уже через несколько лет в рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока появится целый ряд их дальневосточных представителей.

Региональный срез

Состояние крупного бизнеса является лучшим индикатором не только отраслевого, но и регионального развития, что не удивительно. Экономика Дальнего Востока изначально была построена вокруг крупных промышленных центров, весь уклад жизни в которых могли определять два-три предприятия. Отчасти эта модель действует до сих пор, накладывая свой отпечаток и на реалии сегодняшнего дня.

Быстрее всех в 2005 г. росли компании, представляющие Чукотский АО и Корякский АО. Их выручка увеличилась более чем на 50%, отражая положительную динамику, происходящую в этих субъектах РФ. Впрочем, все эти изменения носят локальный характер. С точки зрения всей экономики Дальнего Востока куда более важны процессы и явления, происходящие в других субъектах РФ.

Мощный импульс, полученный Сахалинской областью после начала реализации нефтегазовых проектов, оказывает все большее влияние на экономику области. "Большая сахалинская нефть" еще впереди, однако колоссальные для Дальнего Востока России инвестиционные ресурсы, пришедшие в область, уже оказали свое влияние. Всего за год выручка сахалинских компаний, входящих в ТОР-200, выросла на 42,22%. При этом определяющий вклад в данном случае внес не сам нефтегазовый сектор (выручка "Сахалинморнефтегаза" выросла "всего" на 35%), а сервисные и строительные компании.

Почти одинаковыми темпами - примерно на 30% - в 2005 г. росла выручка крупных компаний, представляющих Приморский край и Камчатскую область. Анализ структуры этого роста позволяет сделать общий вывод. В отличие от Сахалинской области, его основная причина кроется не в бурном развитии компаний, а в их постепенном выходе из тени.

Стабильно высокими темпами крупный бизнес развивается на территории лишь одного дальневосточного субъекта РФ - Республики Саха (Якутия). В 2004 г. якутские компании были несомненными лидерами как по росту выручки, так и по рентабельности. Однако в прошлом году они, слегка подторможенные не слишком высокими показателями АК "АЛРОСА", сдали свои позиции. Их совокупная выручка увеличилась лишь на 18,63% (в 2004 г. - на 25,5%).

Впрочем, крупным компаниям, работающим на территории Республики Саха (Якутия), и без этого есть чем гордиться. За год их средняя рентабельность выросла почти на 2 процентных пункта - до 17,46%, что привело к образованию еще большого отрыва от компаний всех остальных дальневосточных субъектов РФ.

Высокая зависимость экономики Хабаровского края от крупных предприятий в минувшем году имела самые печальные последствия. Сокращение заказов на ОАО "КнААПО", которое уже было упомянуто, съело фактически весь прирост выручки, достигнутый другими входящими в ТОР-200 компаниями. Все это привело к тому, что еще несколько лет назад казалось маловероятным: Хабаровский край продолжает стремительно терять статус индустриального центра Дальнего Востока.

Если в 2003 г. на долю хабаровских компаний приходилось почти 30% совокупной выручки 200 крупнейших компаний Дальнего Востока, то по итогам 2005 г. - лишь 23%. Доли основных конкурентов - Республики Саха (Якутия) и Приморского края, не превышавшие три года назад 28% и 20% соответственно, напротив, заметно увеличились - до 32% и 22%.

Основное преимущество Хабаровского края в нынешней ситуации заключается в том, что именно его экономика первой получит выгоды от реализации на территории Дальнего Востока крупных инвестиционных проектов: строительства газопровода с Сахалина и нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. Все это должно дать как прямой, так и косвенный экономический эффект, поскольку именно на Хабаровский край будут в большей степени ориентироваться компании, так или иначе связывающие свою деятельность с нефтью и газом.

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