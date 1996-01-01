Лесная зависимость

Русский лес испокон веков являлся источником не только вдохновения, но и стабильной прибыли. Так же, как нефть, газ, всевозможные руды-минералы и рыба, российская древесина всегда ценилась в мире. Вот только грамотно распорядиться этим ресурсом как-то не очень получалось. Дальний Восток не исключение, а скорее правило - имея огромные лесные богатства, мы не слишком рачительны и весьма расточительны. Стоит пристально взглянуть на то, чем мы располагаем и как распоряжаемся своим добром. К тому же в последнее время проблемы лесопромышленного комплекса (ЛПК), в частности, глубокой переработки древесины, выходят на первый план в экономике Дальневосточного региона.

Еще весной Президент России Владимир ПУТИН потребовал от правительства уделить особое внимание вопросам развития переработки древесины и ограничить вывоз необработанного леса - так называемого кругляка. На одном из заседаний правительства он высказался весьма резко: "С 1999 года говорим об этом, но ничего не происходит. Все это (круглый лес. - Прим. "ДК") шуруют туда в огромном количестве. Из года в год это продолжается".

Полный текст статьи читайте в печатной версии.