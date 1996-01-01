Еще недействующая компания уже интересует инвесторов

Возможность инвестирования в ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") рассматривает "Уралсиб". На прошлой неделе офис ОАО "Хабаровскэнерго" посетили представители крупнейшей в России негосударственной финансовой корпорации "Уралсиб" во главе с директором международного направления Мишелем КЕЛЬНЕРОМ.

Во время встречи обсуждались планы развития энергетического комплекса Дальнего Востока, особенности реформирования энергосистемы региона, существующее и прогнозируемое положение ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "ДГК".

Рассматривалось участие компаний в энергетическом балансе региона, финансово-экономическое состояние, перспективное развитие и инвестиционные планы, ситуация с топливообеспечением электростанций, топливный баланс энергокомпаний, проблемы тарифообразования. Были оценены потенциальные возможности и риски для портфельных инвесторов, связанные с реформой электроэнергетики.