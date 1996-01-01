Талантливая молодежь удостоена денежных премий

45 учащихся и студентов Приморья станут обладателями премий в размере 60 и 30 тыс. руб. Все эти ребята - победители конкурса для талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование".

Как сообщили в департаменте образования и науки администрации края, больше всего талантов живет в трех приморских городах - Владивостоке, Арсеньеве и Большом Камне. Они "взяли" 36 премий. Среди учебных заведений по количеству премий безоговорочными лидерами стали - ТГЭУ, ВГУЭС, гимназия №1 и средняя школа №23 из Владивостока.