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В стране грядет и лекарственный кризис
Алкогольный кризис в России и его суррогатная составляющая могут показаться "цветочками" в сравнении с кризисом лекарственным, который вполне может начаться в России уже с января 2007 г. Закон 2003 г. о техническом регулировании в сфере здравоохранения требует заменить обязательную сертификацию лекарств и медицинских изделий на необходимое декларирование. Об этом пишет "Утро.Ru".
Однако на круглом столе в Совете Федерации выяснилось, что чиновники к этому попросту не готовы - нет разработанных технических регламентов. Как пишут "Новые известия", в настоящее время каждая компания, ввозящая на территорию РФ лекарственные препараты, обязана их сертифицировать. Все это мы уже проходили: сертификат легко покупается и панацеей от подделок служить не может ни при какой погоде. Чиновники предложили другой выход: обязательное декларирование, при котором никто не сможет продать даже градусник без "декларации соответствия". А она предполагает наличие протокола испытаний лекарственного средства или изделия медицинского назначения в независимой лаборатории.
Но рано радоваться, граждане больные и даже выздоравливающие. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина ПЕТРЕНКО сообщила на круглом столе, что до сих пор, хотя на дворе уже снег и январь не за горами, не принят ни один регламент, связанный с обращением лекарств. В сенатском комитете по здравоохранению опасаются, что, если новый порядок будет введен в условиях отсутствия всего (в смысле техрегламентов), доступ лекарств на рынок может быть вообще приостановлен. Что-то это мучительно напоминает. Ну да, в точности как с алкоголем: закон приняли, а система не заработала. И вопрос, кому выгодна бездеятельность чиновников, которые никак не раскачаются с регламентами, просто повисает в воздухе. Потому что выгодно это тем, кто гонит на прилавки всякие плацебо и отраву вместо нормальных лекарств. Как-то так у нас получается, что любое изменение в законе приводит исключительно к ухудшению ситуации. Сейчас процедура контроля за лекарствами плоха, но, оказывается, может быть еще хуже, когда они вообще исчезнут на какое-то время из аптек.
Кое-кто из законодателей посчитал, что в сложившейся ситуации расширенные функции контроля могла бы взять на себя Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития. Но данная организация, пишет газета, эти функции в полном объеме брать не готова. Сенаторы ругают Минпромэнерго, в недрах которого разрабатываются технические регламенты. Минпромэнерго перекладывает ответственность и вину заодно на Минздравсоцразвития. На кого возложить вину за кризисную ситуацию рядовому потребителю, неясно абсолютно. Он привычно будет крыть подходящими словами всю власть целиком. А круглый стол в Совете Федерации закончился тем, что сенаторы вместе с чиновниками решили повременить со введением обязательного декларирования и пока оставить в покое сертифицирование. Чтобы не получилось "как всегда".
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