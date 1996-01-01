Чтобы покрутить рулетку, возможно, придется ехать в Артем

Игровая зона в Приморье, возможно, появится в окрестностях Артема. Как сообщает РИА PrimaMedia, об этом в пятницу на пресс-конференции заявил председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. Спикер Приморского парламента дал такой ответ на вопрос журналистов о положительных и отрицательных сторонах размещения игровой зоны в Приморском крае.

Горчаков сказал, что положительных сторон больше. При этом он привел позитивный пример камчатских коллег (как известно, правительство России приняло решение о создании четырех игровых зон). В игровой зоне в Приморье планируется разместить поле для игры в гольф и казино.

Кстати, вопрос о строительстве поля для игры в гольф в Приморье в настоящее время обсуждают корейские и японские бизнесмены. Иностранцы также заинтересованы в том, чтобы по соседству с полем располагалось и казино. Между тем, по словам Горчакова, размещение игорной зоны именно в окрестностях Артема - не истина в последней инстанции. Мест для подобного размещения в Приморском крае предостаточно.