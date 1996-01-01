"Проминвесторы" выкупят половину допэмиссии ДВМП

Группа компаний "Промышленные инвесторы" планирует выкупить половину акций 25-процентной допэмиссии ОАО "Дальневосточное морское пароходство".

Об этом сообщил совладелец "Промышленных инвесторов" Сергей ГЕНЕРАЛОВ, передает Primamedia со ссылкой на Quote.ru. "Скорее всего, мы сами выкупим около половины допэмиссии, а затем проведем частное размещение либо привлечем частного инвестора", - отметил он. Совет директоров ДВМП утвердил 25-процентную допэмиссию, частью которой рассчитывал расплатиться за 50% железнодорожного оператора "Трансгарант". Генералов добавил, что на оплату доли в "Трансгаранте" акциями ДВМП уйдет около половины допэмиссии пароходства. Завершить консолидацию акций железнодорожного оператора пароходство намерено до конца 2006 года.