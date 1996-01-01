Еще 150 рабочих получили работу на КнААПО

Вторая ярмарка рабочих профессий, организованная для КнААПО городским Центром занятости населения, прошла в Комсомольске-на-Амуре.

Со слов специалистов отдела информации Центра занятости населения, вторая ярмарка пользовалась большим успехом, чем первая: её посетило 1500 человек. Ознакомиться с заводскими вакансиями пришли не только безработные комсомольчане, но и трудоустроенные, желающие получить более высокооплачиваемую работу. В списке "требуются" значились: фрезеровщики, станочники, слесари, клепальщики, инженеры, технологи и операторы станков. Подробно о предлагаемых вакансиях и условиях труда рассказывали представители 25 цехов и отделов КнААПО. По итогам собеседования 150 человек написали заявления о приёме на работу. Как и на первой ярмарке, было предложено очень мало вакансий для женщин. Им Центр занятости предложил альтернативу - подготовил список необходимых вакансий по городу. По итогам ярмарки КнААПО заключило договор с Центром занятости на организацию курсов по подготовке людей по тем специальностям, что вакантны. Курсы будут проводиться непосредственно на производстве.