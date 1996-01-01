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Суда за двойную цену
Структура собственности судостроительной промышленности предопределяет необходимость реформирования отрасли на основе государственно-частного партнерства. Об этом заявил министр промышленности и энергетики России Виктор ХРИСТЕНКО на форуме "Эксперт 400". А также назвал причины стагнации в отрасли и меры по исправлению ситуации.
Сегодня государство контролирует более 70 предприятий отрасли. В частном секторе находятся более 60 предприятий. Отрасль при своем создании была ориентирована на создание фактически исключительно военной продукции. Соответственно логистика и принципы организации гражданского производства не соответствуют мировому уровню.
Высокая трудоемкость на российских предприятиях, со слов министра, связана с отсутствием технологии крупноблочного строительства, использованием кранов грузоподъемностью до 100 тонн - в отличие от зарубежной практики не менее 500 тонн, низким уровнем автоматизации работ, климатическими условиями (большими энергозатратами и увеличением накладных расходов), значительными избыточными мощностями. В результате строительство танкера дедвейтом 47 тыс. тонн в России ведется вдвое дольше, чем на верфи в Южной Корее. Кроме того, как отметил министр, за рубежом судовладелец для заказа судна может получить банковский кредит в размере до 80% от стоимости судна сроком 10-15 лет по ставке LIBOR плюс 0,3-2,0% в зависимости от кредитного рейтинга компании. На российском же финансовом рынке возможен кредит на 5-6 лет (если повезет) под 12-14% годовых в объеме максимально до 60% от стоимости судна. Такой срок кредита явно недостаточен для окупаемости судна, а стоимость кредита зачастую делает весь проект нерентабельным. Привлекать же средства на мировых финансовых рынках, заказывая суда на российских верфях, могут только самые крупные отечественные судовладельческие компании. Но и для них условия кредитования хуже, чем при строительстве судна на зарубежной верфи.
При этом большая часть финансирования строительства судна идет на закупку оборудования (60-70% цены судна), значительную часть которого составляют импортные комплектующие, не имеющие пока аналогов в России. Поставка этого оборудования для судов, строящихся для российских заказчиков, облагается не только НДС, но и таможенной пошлиной, что в дополнение к стоимости кредитования еще удорожает строительство. Таким образом, стоимость строительства гражданских судов в России с учетом указанных финансовых факторов возрастает на 20-25%.
Для вывода отрасли из кризиса, как считает Виктор Христенко, необходимо принять нулевые ставки НДС на импортируемое оборудование, аналоги которого в России не производятся. Ввести субсидирование процентных ставок по кредитам отечественных банков, а также затрат, связанных с использованием иных финансовых инструментов при постройке судов в России. Совместно финансировать инвестиционные проекты, связанные с модернизацией производственных мощностей в течение срока, превышающего один год.
Кроме того, следует разработать комплекс мер по закреплению приоритетного права создания средств по освоению морского шельфа за российской промышленностью. Постепенно ограничить использование при каботажных перевозках, а также на внутренних водных путях иностранных судов и судов, построенных за рубежом. Развить систему лизинга для судоходных компаний, приобретающих российские суда речного и рыбопромыслового флота.
Комплексная модернизация и развитие предприятий отрасли, со слов Христенко, должны предусматривать оптимизацию производственных мощностей, техническое перевооружение, внедрение современных технологий.
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