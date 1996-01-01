По-хорошему не платишь - силой заставим

Инвестиции в дороги, как считает Минтранс РФ, должны стать принудительными.

Платить за удовольствие россиян кататься по хорошим дорогам придется компаниям, которые зарабатывают на автоперевозках, а также владельцам автозаправок, придорожных магазинов и кафе.

При этом, как заявил министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН на заседании Госдумы, за ремонт автодорог в первую очередь будут платить перевозчики, которые используют в работе импортный транспорт. Так как именно импортные автомобили, с его слов, больше всего разрушают дороги, наносят огромный вред окружающей среде. Хабаровские перевозчики министру возражают. "Это просто бред, - комментирует возможное нововведение специалист компании "Флагман Амур". - У нас в стране привыкли отбирать, а не руководить. Всем дальневосточникам известно, что импортная техника в эксплуатации качественней, безопасней и выгодней".

"Точка зрения чиновников понятна, главная проблема России - это дороги, а проблему нужно решать, - рассказывает президент Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников "Хабаровскавто" Виктор ШПАКОВ, - но только не принудительным способом. Принудиловка в России не приживается, и возврата к дорожному фонду нет. В последнее время финансирование ремонта дорог сократилось значительно. И то, что правительство обратило на это внимание, справедливо, нужно поднимать эти вопросы и искать источники финансирования".