Летать без долгов собирается "Дальавиа"

"Самолеты "Дальавиа" летали, летают и будут летать", - именно так ответил заместитель коммерческого директора ФГУП "Дальавиа" Владимир МУЗЫКА на заявление Росаэронавигации о прекращении полетов самолетов компании.

Досье Неделю назад специалисты Росаэронавигации заявили, что с 20 октября прекращается предоставление аэронавигационных услуг ФГУП "Дальавиа". Причина - неуплата долга в размере около 4 млн руб. Отказ в предоставлении аэронавигационных услуг фактически означал запрет на полеты самолетов компании. В первую очередь ограничения должны были коснуться чартерных рейсов.

На сегодняшний день все рейсы авиакомпании, и в частности чартерные, выполняются строго по расписанию, без задержек. В Дальневосточном представительстве Росаэронавигации отказались комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на то, что долгами занимается госкорпорация, которая находится в Москве. В представительство пока никакой официальной информации об ограничительных мерах на диспетчерское обслуживание ФГУП "Дальавиа" не поступало.

"ФГУП "Дальавиа" не отказывается от своих долгов", - заявила "ЗР" коммерческий директор авиакомпании Светлана ХАРЧИКОВА. - Наша организация погасит задолженность. Уже составлен график по оплате долгов. Данная ситуация носит лишь временный характер".