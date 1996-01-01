Поднять планку Хабаровского аэропорта намерена "Группа Альянс"

Через территорию России проходят важнейшие трансконтинентальные магистрали, широтные и трансполярные международные авиационные маршруты. Тем не менее "воздушный Транссиб" до сих пор не функционирует. Даже хуже - региональные аэропорты прекращают своё существование, полосы не модернизируются, оборудование устаревает. Россия теряет доходы. О том, что необходимо сделать, чтобы ситуацию изменить и какое будущее в этом случае ждет аэропорт в Хабаровске, "ЗР" рассказал президент ЗАО "Альянс-Пром" Константин БАСЮК.

Досье В феврале 2006 г. основные активы аэропортового комплекса Хабаровска (пассажирские терминалы, грузовой терминал, топливозаправочный комплекс) перешли в собственность ОАО "Группа Альянс" - в аукционе по продаже акций, находящихся в собственности администрации Хабаровского края, победила ее дочерняя структура "Альянс-Пром". С приходом "Альянса" начата реализация программы реконструкции Хабаровского аэропорта. В 2005 г. в проект было инвестировано 86 млн руб. В 2006 г. за 8 мес. - 140 млн руб. До конца года планируется вложить еще 82 млн руб.

- Константин Владимирович, неоднократно уже говорилось, что у Хабаровского аэропорта есть предпосылки стать крупнейшим транспортным узлом на Востоке России. И удачное географическое местоположение, и развитая инфраструктура. Однако мечты остаются мечтами... Что мешает превращению аэропорта в хаб?

- Вы правы, предпосылки есть. Прежде всего, две взлетно-посадочные полосы хабаровского аэропорта способны принимать самые современные самолеты. Но наземная инфраструктура не соответствует современным требованиям по обслуживанию пассажиров, грузов и воздушных судов. Тем более если речь идет о том, чтобы аэропорт стал хабом. Поскольку основной пассажирский терминал аэропорта проектировался как конечный пункт для приема и вылета, здесь отсутствуют зоны обслуживания трансфертных и транзитных пассажиров, невозможно обрабатывать багаж: сортировать, консолидировать и т.д.

Проектная пропускная способность грузового терминала составляет 30-35 тыс. тонн грузов и почты в год. Однако на грузовом складе работает только одно складское помещение, причем как на отправку, так и на прием. Склад не оснащен современной погрузочной и комплектовочной техникой. Нет возможности развести потоки прибывающих и убывающих грузов. Негде хранить полетные грузы, грузы длительного хранения для последующей консолидации и отправки. В итоге грузооборот составляет сегодня только 40% от проектного, и реальная возможность его увеличения отсутствует.

- За два года вы инвестировали в модернизацию аэропорта почти 300 млн руб. Кроме того, подготовили базовую концепцию развития объекта...

- И привлекли консультантов для разработки стратегии развития аэропорта на 20 лет. Это американская консалтинговая компания Simat, Helliesen & Eichner. Они разрабатывали проекты развития для ряда крупнейших аэропортов мира. В Хабаровске они должны оценить потенциальные возможности аэропорта, определить оптимальные направления развития и скалькулировать инвестиционные потребности. Эта работа завершится зимой этого года. Затем, в 2007-2008 году, будет подготовлен мастер-план. Тогда же, параллельно, будут реализованы мероприятия, предусмотренные базовой концепцией.

- Сколько средств будет вложено в этот проект?

- По нашим предварительным оценкам, реконструкция аэропорта потребует инвестиций объемом около 3 млрд руб.

- Константин Владимирович, инвестиции в модернизацию аэропорта могут быть выгодны только при условии, если взлетно-посадочную полосу инвестор получит в концессию от государства. На какой стадии сейчас находятся переговоры по этому вопросу с Министерством транспорта?

- В письме на имя министра транспорта мы высказали свою заинтересованность получить в концессию федеральное имущество, которое не подлежит приватизации, а именно: взлетно-посадочные полосы, стоянки воздушных судов и светосигнальное оборудование. На первом этапе мы готовы взять его в аренду с последующим обсуждением условий концессии. На Дальневосточном экономическом форуме в Хабаровске заместитель министра транспорта РФ Александр МИШАРИН сказал, что министерство уже подготовило типовые договоры на концессию.

Но пока примеров концессиальных соглашений по наземной инфраструктуре аэропортов в России нет. В то же время "Группа Альянс" уже имеет опыт разработки и применения модели государственно-частного партнерства в Находкинском нефтяном торговом порту. И, конечно, мы надеемся быть в числе первых в вопросе концессий в аэропортовом хозяйстве.

Успешный западный опыт показывает, что работа в наземном комплексе транспортного узла должна быть сосредоточена в одних руках. Только тогда можно нормально выстраивать производственную цепочку, финансовую, инвестиционную, отвечать за безопасность и пр. Сейчас объектов инфраструктуры в аэропортах много, но и ответственных за нее слишком много. Терминалы - в одних руках, полоса - в других, техника - в третьих. И у каждого свои амбиции, свое видение будущего.

- В этом контексте как сегодня складываются отношения "Дальавиа" и аэропорта.

- Логика событий говорит о том, что должно произойти разделение: аэропортовые функции должен взять на себя аэропортовый оператор, а вопросы перевозки людей и грузов - другое юридическое лицо. Это же отражено и в государственной концепции развития авиационного транспорта, предусматривающей разделение наземной части и собственно воздушных перевозчиков. Временные трудности, естественно, возникают, но мы ведем диалог, договариваемся.

Тем более что уж очень далеко нам расходиться и не придется. Любой аэропорт должен работать с базовой авиакомпанией. Мы заинтересованы в том, чтобы в Хабаровске работала сильная авиакомпания. И в том, чтобы в аэропорту было максимальное число перевозчиков. Политика сдерживания и недопущения других компаний приносит вред. Чем больше их будет, тем больше будет финансовый поток, тем выше мы сможем "поднять планку" аэропортового сервиса. В конечном счете это именно то, что нужно нашему основному клиенту - пассажиру.

Полную версию статьи читайте в ноябрьском номере журнала "Дальневосточный Капитал".