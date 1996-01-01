В "Ургалугле" выкопали 36 нарушений

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора по ДВФО совместно с министерством природных ресурсов края и другими органами провели проверку в Верхнебуреинском районе на ОАО "Ургалуголь". Итоговые документы отданы на рассмотрение в краевую прокуратуру.

В ходе проверки на руднике предприятия выявлены многочисленные нарушения. Так, с начала года в акционерном обществе произошло 12 несчастных случаев, два из них со смертельным исходом. Установлено, что во втором и третьем технологическом блоке шахты "Ургал" продолжают действовать пожары, которые возникли в 2003 г. Отсутствует защита горных выработок от взрывов угольной пыли, нет запасных выходов на случай аварии, а имеющиеся выходы не оборудованы в соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

Всего выявлено 36 нарушений действующих правил, норм и инструкций, выдано 5 промежуточных предписаний, проведено три временных приостановки работ, наложено три штрафа - один на должностное лицо, а два на ОАО "Ургалуголь".