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Инвесторы "оценили" приморские скальпели
10-11 октября в Санкт-Петербурге, в выставочном зале Манежа, прошли II Российский венчурный форум и VII Российская венчурная ярмарка. В мероприятиях приняли участие представители Приморья.
Эти мероприятия ежегодно собирают лидеров венчурного бизнеса из России и из-за рубежа, ведущих специалистов фондов прямого инвестирования, банкиров, руководителей крупнейших финансовых корпораций и промышленных компаний России, глав российских регионов, заинтересованных министерств и ведомств. В этом году на форуме работали владельцы и топ-менеджеры более 100 инновационных компаний малого и среднего высокотехнологичного бизнеса и около 120 инвесторов - представителей венчурных фондов и фондов прямого инвестирования, бизнес-агентов, банковских и иных инвестиционных институтов. Всего в работе принимали участие более 700 человек, в том числе замминистра МЭРТ Андрей ШАРОНОВ, замминистра образования и науки Дмитрий ЛИВАНОВ и др.
Из более чем 220 проектов, присланных в оргкомитет венчурной ярмарки, экспертная комиссия отобрала 105 наиболее перспективных, способных составить серьезную конкуренцию не только на российском, но и на международном рынке новых технологий. А некоторые из них не имеют аналогов в мире. Около 70 компаний разместили проекты в экспозиции, а остальные из-за отсутствия места (и это в огромном Манеже!) по решению оргкомитета были представлены в каталоге ярмарки, чтобы инвесторы могли ознакомиться с ними и в случае заинтересованности завязать контакты.
Досье57% проектов представил Центральный федеральный округ, 15% - Северо-Западный, 14% - Поволжский ФО, 5% - СибФО, 4% - ДВФО, 3% - ЮФО и 2% - УрФО. Сфера приложения инноваций: электроника (22%), промышленное оборудование (21%), химия и новые материалы (15%), биотехнологии (12%), компьютеры (10%), медицина (9%), телекоммуникации и энергетика (по 3%), строительство (2%), прочее (3%). Суммарный объем запрашиваемых компаниями инвестиций - более $200 млн.
Дальний Восток представляло Приморье, делегацию возглавлял вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ. В ее составе были представители Центра научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (TechnoRATEC), Коучинг-центра по венчурному предпринимательству ДФО, ТиБОХ ДВО РАН, ООО "НИЦ "Деревообработка", "Новоком", ООО "ПК "Лимонник", ООО "Циркон" и др. Как сообщил исполнительный директор TechnoPATEC Игорь КОРШЕНКО, Приморье выставило 4 проекта: один в экспозиции (ООО "Циркон", производство хирургических скальпелей многоразового использования с лезвиями из биосовместимого наноматериала "Zytria"), и три ("Сильвио", "Лимонник" и ООО "НИЦ "Деревообработка") - в каталоге. Остальные были на ярмарке с ознакомительными целями.
Невозможно рассказать обо всем, что было интересного на ярмарке и форуме, настолько насыщенной была их программа, но стоит отметить безусловный успех приморцев. Обычно судейская комиссия по итогам ярмарки отбирает лучшие проекты в 9 номинациях. Так вот, наш "Циркон" победил в номинации "За успех на международном рынке", вызвав такой интерес, что учредитель компании вот уже две недели ведет переговоры с российскими и зарубежными инвесторами! Отмечены дипломами и другие приморские участники.
Кстати, в номинации "Перспективный бизнес" победителем признан проект ОАО "НТЦ РАТЭК" (г. Санкт-Петербург) по производству установок обнаружения любых видов взрывчатых, радиоактивных и делящихся веществ на основе метода нейтронного радиационного анализа (УВП установки) и портальных мониторов для обнаружения минимальных количеств радиоактивных и делящихся веществ. Еще одним важным итогом выставки и форума И. Коршенко назвал образование Союза бизнес-агентов России. В него вошли около трех десятков человек, в том числе те, кто непосредственно занимается инвестициями.
В его составе два представителя от Приморья - Игорь Коршенко и гендиректор Тихоокеанской управляющей компании Андрей КОСОЛАПОВ, давно занимающийся венчурным бизнесом. Участие приморских проектов в венчурной ярмарке - безусловная заслуга TechnoRATEC, созданного во Владивостоке всего около года назад. В будущем году ярмарку планируется провести в Новосибирске. И вполне возможно, по крайней мере есть договоренность с главой Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования Альбиной НИККОНЕН, одно или два мероприятия, связанные с венчурными делами, пройдут во Владивостоке. Если будет решение краевых властей.
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