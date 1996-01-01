ДВМП будет стоить $1 миллиард

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" начинает подготовку к размещению своих акций в Лондоне, пишут "Ведомости". Андеррайтером будущего размещения ДВМП выбрало своего кредитора - ING Bank.

ING недавно выдал ДВМП кредит на $300 млн. Для погашения этого кредита пароходство во II квартале 2007 года. выпустит облигации и разместит часть акций. Сроки сделки консультанты определят позднее. Пока ДВМП выбрало две даты - весна или осень 2007 года. А общий размер пакета, предложенный инвесторам, может составить до 25% акций, в основном или полностью это будут вновь выпущенные бумаги. IPO ДВМП может рассчитывать на оценку в $0,8-1 млрд, считают эксперты (т. е. $190-240 млн за 24%). Сама компания считает, что будет стоить минимум $1 млрд.