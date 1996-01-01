Военные авиаремонтники готовы к гражданским заказам

322-й Авиационный ремонтный завод, который находится в военном гарнизоне Воздвиженский, отметил свое 70-летие.

Тогда, 70 лет назад, в 30-е годы прошлого века, создание авиаремонтной базы на Дальнем Востоке было продиктовано непростой военно-политической обстановкой. Советский Союз вынужден был наращивать военную мощь на восточных рубежах из-за захватнических действий японских милитаристов. Победа над Германией и Японией была достигнута не без помощи дальневосточных авиаремонтников: в строевые части в срок поступала отремонтированная здесь авиатехника. В августе-сентябре 1945 года на заводе действовала специальная выездная группа, которая производила необходимый ремонт самолетов сразу после боевых вылетов непосредственно в районах ведения военных действий. А в 1946 году весь личный состав базы был награжден медалями "За победу над Германией" и "За победу над Японией".

После войны завод продолжал работу. Многие приезжие специалисты остались на Дальнем Востоке и связали с предприятием свою жизнь. Увеличивались производственные мощи, оттачивался профессионализм кадров. Налаживался и быт работников: строились жилые дома, развивалась инфраструктура. С 1952 года на заводе началось освоение ремонта авиатехники нового поколения, реактивной: "Миг-17", "Миг-21", "Миг-27", "Су-7", "Су-9", "Су-24", "Су-27"...

За последние годы ремонтная сеть ВВС России существенно сократилась: из 62 авиаремонтных заводов осталось всего 23, которые объединены в 4 региональных центра. Дальневосточный объединил в себе 3 завода с головой в Воздвиженке. В филиале в Кневичах (Артемовский район) производится ремонт техники морской авиации, в Спасске-Дальнем - легкомоторной "тряпочной" авиации.

В 2003 году завод получил статус Федерального государственного унитарного предприятия. Завод сертифицирован в системе международных стандартов, имеет лицензию Российского авиационно-космического агентства на право выполнения ремонта авиатехники, в том числе двойного назначения.

Досье В настоящее время здесь производится ремонт самолетов "Су-24 МР", "Су-17" ("Су-22"), "Су-25", "Су-27", вертолетов "Ми-8", "Ка-27ПС (ПЛ), "Ка-29". Сейчас работники завода осваивают ремонт самолетов "МиГ-31", "Су-25УБ", вертолетов гражданской авиации "Ка-32".

Заводскими специалистами разработана "Концепция развития завода на 2006-2010 годы", которая определила основные цели и задачи работы предприятия. Основная стратегия развития в этот период - обеспечение загрузки производства на основе маркетинговых исследований для достижения более высокого уровня финансово-экономического состояния завода.

- Ремонт гражданской авиации - это рынок, который мы, располагая имеющимися у нас возможностями, могли бы освоить, - говорит генеральный директор 322-го АРЗ В. Н. ГАПОНЕНКО. - Анализ этого рынка позволил определить перспективные направления работы завода по расширению сферы услуг и привлечению новых заказчиков. Объем работ, производимых нами сейчас, слишком мал по отношению к нашим возможностям, поэтому мы хотели бы сотрудничать с такими предприятиями, как "Влад Авиа" и "Авиалифт".

Завод ведет активную политику повышения престижности профессии авиаремонтника и привлечения молодых специалистов: начинающих обучают за счет предприятия в Комсомольске-на-Амуре, Арсеньеве, Владивостоке. Кроме того, на предприятии развит институт наставничества, так что молодые специалисты приобретают необходимые навыки уже во время работы.