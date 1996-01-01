Налог на продажу подержанных автомобилей могут отменить

Американская компания Ford планирует обратиться в Правительство РФ с предложением отменить "двойной" НДС на подержанные автомобили, сообщил президент Ford в России Хенрик НЕНЗЕН.

Как пояснила пресс-секретарь Ford в России Екатерина КУЛИНЕНКО, речь идет о взимании НДС при продаже автомобиля по системе trade-in. "При продаже нового автомобиля НДС уже включается в его стоимость. Дилер, который покупает машину у клиента по схеме trade-in, должен впоследствии ее реализовать, но при этом снова выплатив НДС. Таким образом, включение второго НДС в стоимость подержанного автомобиля делает неконкурентоспособной его цену, которая оказывается сопоставимой со стоимостью нового автомобиля", - сказала она.