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Налоговикам дадут полчаса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Налоговая служба решила стать ближе к народу и разработала правила образцово-показательной работы с компаниями и гражданами. Регламентом предусмотрено оперативно давать клиентам устные ответы, не мариновать их в очереди более получаса и обслуживать всех обратившихся в течение дня. Новые правила вступят в силу 1 января. Эксперты, впрочем, сомневаются, что благодаря этому ведомство Анатолия СЕРДЮКОВА станет более открытым.

Как стало известно РБК daily, проект приказа об утверждении Административного регламента по бесплатному информированию налогоплательщиков уже подготовлен. По мнению председателя экспертного совета по налоговому законодательству бюджетного комитета Госдумы Михаила ОРЛОВА, этот документ содержит больше плюсов, чем минусов: "В нем прописываются процедуры, и становится понятно, кто, что и кому должен". Вместе с тем эксперты отмечают, что регламент не слишком изменит психологию инспекторов, а многие его положения нетрудно обойти.

Например, налогоплательщик должен провести в очереди к инспектору "не более 30 минут". Однако, по мнению юрисконсульта департамента налогов и права компании ФБК Анны ЛЕГЕЙДЫ, это ограничение, скорее всего, работать не будет. Дело в том, что в периоды массовых обращений или подачи документов руководитель инспекции может установить время ожидания в очереди на свое усмотрение, исходя из имеющихся ресурсов. Единственным утешением для бухгалтера, пришедшего в налоговую за консультацией, может служить лишь то, что регламент обязывает обеспечить прием всех налогоплательщиков, обратившихся в инспекцию в течение рабочего дня. Но вопрос не только в том, удастся ли при этом компании получить ответ по существу, но и в том, поможет ли ей этот ответ. "Телефонный разговор в качестве доказательства в суде не предъявишь", - говорит эксперт компании ФБК Борис РУССКИХ.

Сам регламент, предусматривающий понятие "вопрос повышенной сложности", кстати, тоже провоцирует на письменные обращения в инспекции. Чтобы ответить на него, инспекции отводится 30 дней. Впрочем, и письменное обращение не дает гарантии ясного ответа. Во-первых, его надо оформить в соответствии с требованиями регламента. Как отмечает Михаил Орлов, при отсутствии какого-то из обязательных реквизитов никто налогоплательщику отвечать не будет. Ну а во-вторых, никакой регламент не избавит налоговиков от привычки маловразумительно цитировать Налоговый кодекс вместо того, чтобы дать разъяснение по сути.

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