Подвалы и цоколи приватизируют?

Комиссия по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока рекомендовала гордуме принять в трех чтениях изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2006 г.

В частности, в план приватизации включены дополнительно 159 объектов муниципальной собственности. Большинство помещений, планируемых ввести в план приватизации, - подвалы и цоколи. Утвердят ли законодатели новый список, будет ясно в конце октября.