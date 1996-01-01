Киоски решено ликвидировать

В администрации Владивостока продолжается работа комиссии по вопросам законного размещения объектов временного назначения.

Глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ подчеркнул, что в первую очередь будут убирать киоски, находящиеся вдоль гостевой трассы, сообщает пресс-служба горадминистрации. Общее количество киосков на территории Фрунзенского района - 281, на территории Первомайского - 161. У большей части владельцев киосков договоры об аренде вообще отсутствуют. По этому поводу был составлен 171 протокол и применены штрафные санкции.