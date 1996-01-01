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Компания "Канцзи" обосновалась в Уссурийске

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Уссурийске зарегистрировано предприятие под названием "Промышленно-торговая акционерная компания "Канцзи".

"ЗР" уже писал о создании зоны торгово-экономического сотрудничества в Уссурийске. В нее корпорации из Китая вложат около $250 млн. Китайские корпорации "Каннай" и "Цзисинь" из провинций Чжэцзян и Хэйлунцзян намерены финансировать ее строительство совместно и начать с производства обуви. Министерство коммерции КНР официально утвердило инициированный ими проект. Основная часть работ по проектированию основных объектов зоны завершена, сообщил председатель правления этой корпорации Чжэн СЮКАН.

Как ожидается, строительство зоны займет 5 лет. В ней будут присутствовать не менее 60 известных китайских фирм. Помимо обуви, здесь планируется также производство одежды, предметов домашнего обихода, стройматериалов, автомобилей и так далее. О намерении открыть в зоне свои предприятия уже заявили 14 китайских компаний, включая электронный гигант TCL, сообщил Чжэн Сюкан.

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