В Восточном порту - новый гендиректор

Решением Совета директоров ОАО "Восточный порт" 24 октября 2006 г. новым генеральным директором компании назначен Сергей КУШНАРЕВ. Максим ДОВОЛЬНОВ, возглавлявший порт с апреля 2006 г., прекратил свои полномочия.

Досье Сергей Николаевич Кушнарев родился 8 декабря 1954 г. в городе Находка Приморского края. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище (ДВВИМУ) в 1978 г. по специальности инженер-эксплуатационник. После института пришел работать в Восточный порт. За время трудовой деятельности был начальником смены, старшим диспетчером, главным диспетчером порта, первым замом генерального директора.

Сергею Кушнареву предстоит решать стратегические задачи, связанные с дальнейшим развитием портовой инфраструктуры и наращиванием грузовой базы порта.

Одним из важнейших этапов развития компании станет строительство третьей очереди Угольного комплекса.