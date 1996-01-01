Кто завтра будет жить и работать?

Более 200 млн рублей из городского бюджета Хабаровска ежегодно расходуется на содержание учреждений государственной защиты. Сегодня в них воспитывается 1100 детей, оставшихся без родительской опеки.

Эти цифры, как сообщили в пресс-службе администрации города, прозвучали на научно-практической конференции "Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Хабаровске. Опыт. Проблемы. Пути решения".

Однако, когда основные финансовые средства уходят на обеспечение и содержание детей-сирот в детских домах и интернатах, на саму профилактику остается незначительное количество денег. Она становится очень затратной, и не столько даже в денежном выражении. Ведь при подобном распределении ресурсов создаются условия для расширения круга социального сиротства.

Многое еще предстоит сделать, но уже можно сказать, что в Хабаровске сформирована система работы по профилактике социального сиротства - это отметил на конференции исполнительный директор национального Фонда защиты детей от жестокого обращения Александр КНОРРЕ.