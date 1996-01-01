Алексей Кондратьев: Мы санкции не применяем

Вопрос лицензирования деятельности строительных организаций на сегодня остается одним из актуальнейших в государственной политике. В кругах власти существуют совершенно полярные мнения относительно необходимости жесткого регулирования строительной деятельности - от предложений об отмене лицензирования до категорических заявлений о необходимости усилении контроля. О деятельности хабаровского территориального органа Федерального лицензионного центра мы попросили рассказать его руководителя Алексея КОНДРАТЬЕВА.

- Алексей Владимирович, для чего необходимо лицензирование строительной деятельности, какова "зона ответственности" филиала по ДВФО Федерального государственного учреждения "Федеральный лицензионный центр при Росстрое"?

- Контролирование деятельности строительных организаций предусмотрено законом о лицензировании. Строительство, проектирование и инженерные изыскания - тоже лицензируемые виды деятельности. В законе сказано, что лицензирующий орган обязан в период действия лицензии осуществлять проверку деятельности этих организаций на предмет соблюдения утвержденных требований, которые изложены в Постановлении Правительства РФ № 174 от 2002 года. Они достаточно простые, их немного, направлены они на то, чтобы строительством, проектированием и инженерными изысканиями занимались компетентные люди, специалисты, имеющие специальное образование, периодически проходящие проверку своих знаний. Строительная организация должна иметь соответствующее оснащение, материалы, инструменты. Все вопросы направлены на то, чтобы в итоге защитить права потребителей и чтобы процесс строительства завершился созданием сооружений, пригодных к эксплуатации.

- Какова схема вашей работы со строительными организациями?

- Существует мнение, что мы выносим решения о той или иной мере ответственности за нарушения строительного законодательства. Но это не так. Мы санкции не применяем. Лицензирующим органом в строительной сфере является Росстрой. А мы проводим проверку по форме и инструкциям, утвержденным Росстроем, выявляем замечания. Наша цель - обязать всех лицензиатов соблюдать лицензионные требования, условия и законодательство, действующее в строительном комплексе. Если есть замечания, мы даем срок для их устранения, подсказываем, какие направления необходимо скорректировать. Нарушения являются грубыми, когда несут угрозу здоровью, безопасности или материальному благополучию граждан. Если в течение указанного срока мы убеждаемся, что организация нарушения устранила, привела свою деятельность в соответствие с законодательством, мы даем им "зеленый свет" на дальнейшее продолжение деятельности. Если нет, мы сообщаем об этом в Москву. Там экспертная комиссия принимает решение для вынесения санкций, которые предусмотрены постановлением правительства. Обычно это приостановление действия лицензии на полгода, а если за это время организация не устраняет свои замечания, то подаются документы для аннулирования лицензии через суд.

- В Хабаровске такие инциденты были?

- Были. По Хабаровску за 9 месяцев текущего года было проведено 565 проверок. В этот период было направлено документов на приостановление действия лицензии 91 организации. На четыре компании были подготовлены документы на аннулирование лицензии.

Дальнейшая схема работы была такова. Если приходило решение о приостановлении действия лицензии, мы сообщали об этом в первую очередь лицензиату и налоговому органу по месту регистрации. То есть деятельность такой организации с этого момента переходила в категорию незаконной предпринимательской деятельности, за которую налагается ответственность вплоть до уголовной. В особо злостных случаях мы сообщали и в другие контролирующие органы - Управление по борьбе с экономическими преступлениями, например.

Иногда к нам приходят целевые запросы о проведении проверки деятельности организации. В частности, жалобы от частных лиц о ненадлежащим образом выполненных договорных условиях. Проводим проверку, проверяем экономическую сферу деятельности организации. Если в ходе взаимоотношения организаций и частных лиц произошли события, которые нанесли материальный ущерб, мы в эту процедуру не имеем права вмешиваться. Производим только контроль за качеством строительно-монтажных работ, то есть на предмет выполнения работ в соответствии с технологическими нормами требованиями и обеспечение безопасных условий для проведения строительно-монтажных работ.

- Каковы наиболее часто встречающиеся нарушения на стройках Хабаровска?

- Очень часто мы не находим организации по месту регистрации, которое она указывают в момент оформления лицензии. В базе данных у нас указан юридический адрес и фактический. Если мы не находим организацию ни по одному из адресов, возникает вопрос нарушения действующего законодательства, согласно которому при смене местоположения организация обязана нас поставить об этом в известность в течение 15 суток. Несмотря на то что мы достаточно активно пытаемся их найти, в том числе по телефонам, не всегда это получается.

Другим не менее распространенным нарушением является несоблюдение норм безопасных условий труда в организации. Мероприятия по охране труда должны быть направлены на то, чтобы работники проходили своевременный инструктаж, были обеспечены спецодеждой, их рабочие места были подготовлены надлежащим образом. Не всегда это соблюдается надлежащим образом. Прежде всего от такой работы страдает качество работ, контроль за которым и является нашей зоной ответственности. Нарушается режим работ. Есть факты несоответствия продолжительности рабочего времени Трудовому кодексу. Но проконтролировать эти факты очень затруднительно.

- Как бы вы сформулировали основную идею вашей деятельности?

- Я хочу, чтобы прозвучало, что мы работаем не для того, чтобы кого-то наказать, оштрафовать. Наша деятельность направлена на защиту прав потребителей.

Есть плановые проверки - через определенный промежуток времени мы проводим проверку деятельности организаций на предмет соблюдения. А есть неплановые проверки, связанные с обращением частных лиц, организаций, контролирующих органов о ненадлежащем выполнении лицензионных требований и условий. Помочь гражданам и юридическим лицам правильно построить работу со строительными организациями - это и есть основная задача нашей деятельности. Если у кого-то возникнут вопросы или проблемы, связанные с выполнением строителями требований и условий, предусмотренных лицензией или договором, можно позвонить нам по телефонам: (4212) 22-31-38, 30-23-23. Наши сотрудники отдела контроля подскажут, как правильно действовать в той или иной ситуации.

- Существует мнение, что темпы строительства в Хабаровске в связи с износом коммуникаций будут замедляться. Каковы на ваш взгляд перспективы строительства в Хабаровске? В ближайшем будущем прибавится ли вам работы?

- Строительство не замедляется на протяжении последних лет 6-7, его объемы растут стабильно. Свой ресурс исчерпали коммуникации в центральной части города. Многие сети действительно устарели, но они в нормальном состоянии. В частности, по Муравьева-Амурского лежит водопровод, которому 100 лет, если не больше, и он нормально эксплуатируется. Сети должны и будут развиваться. Это естественно, потому что растут население и потребляемые ресурсы. Развитие коммунальных сетей - это в большей степени сфера деятельности и затраты муниципальных образований. А частный бизнес строит и строит, и объем капитальных вложений увеличивается с каждым годом. Поэтому никакого снижения не будет. Например, в коттеджном строительстве уже сегодня все эти проблемы решаются автономно.