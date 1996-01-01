Отчитаться без ошибок

Что такое годовой отчет акционерного общества? Какие вопросы возникают при его подготовке? Какие типичные ошибки допускают при работе над документом? Ответы на все эти вопросы можно было услышать на консультационном семинаре "Актуальные вопросы корпоративного управления в акционерных обществах", который на прошлой неделе организовали региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ДВФО и министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края.

Для начала, чтобы прояснить ситуацию с типичными ошибками, в крае впервые провели конкурс годовых отчетов, а на семинаре подвели итоги. По словам краевого министра экономического развития Александра ЛЕВИНТАЛЯ, идея конкурса заключалась в необходимости подчеркнуть значение годового отчета для АО как средства коммуникации с акционерами и потенциальными инвесторами.

Участников было 11, ими стали крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса и промышленности региона. Их отчеты оценивали с точки зрения финансовой прозрачности предприятия и полноты информации о корпоративном управлении. В результате победителем стало ОАО "Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод", второе место заняло ОАО "Хабаровскэнерго", а третье - ОАО "Амурское пароходство".

По мнению конкурсной комиссии, уровень предоставленных отчетов достаточно высок, но недостатки все-таки нашлись у всех. Начальник территориально отдела регистрации выпусков ценных бумаг РО ФСФР России в ДВФО Людмила ВАКСМАН объяснила причины. "Многие почему-то до сих пор считают, что годовой отчет - это бухгалтерская отчетность, хотя это совсем не так, - призналась Людмила Ваксман. - Исходя из практики наших проверок, годовые отчеты, которые учитывают структуру, определенную требованиями ФСФР, подготовлены либо формально и не более того, либо включают минимум требуемой информации".

По словам Людмилы Ваксман, типичной ошибкой АО является момент предварительного утверждения годового отчета советом директоров. По закону годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров, а в случае его отсутствия - лицом, осуществляющим функции ЕИО, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания. Этот документ входит в перечень обязательных документов, предоставляемых для ознакомления акционерам общества перед годовым собранием акционеров. Кроме того, инициировать вынесение вопроса об утверждении годового отчета на собрании акционеров является исключительным правом совета директоров общества. На практике годовой отчет как отдельный документ не утверждается, а утверждается годовая бухгалтерская отчетность или отчет генерального директора и ревизионной комиссии.

Как известно, в соответствии с нормативно-правовыми актами годовой отчет должен содержать информацию из 12 пунктов. В частности, необходимо указывать приоритетные направления деятельности акционерного общества. "Мне часто задают вопрос: если производство стоит, а основная часть прибыли идет от сдачи в аренду имеющихся площадей, какие направления считать приоритетными? - привела пример Людмила Ваксман. - Это дело АО, но если в годовом отчете перечисляются направления деятельности, отмеченные в конце списка видов деятельности, обозначенные в уставе общества, то нужно указывать критерии, по которым предприятие отнесло эти направления к приоритетным".

По поводу пункта "Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности" тоже, как правило, возникает много вопросов. "Законодательство не предусматривает состав, вид отчета совета директоров о результатах развития общества, - объяснила Людмила Ваксман. - Чаще всего встречается ситуация, когда под результатами развития понимается именно финансовый результат, а также результат в натуральном выражении - сколько продукции было выпущено, какая прибыль была получена. Это нормальный подход к отражению информации по данному разделу. Однако остается вопрос: что же все-таки сделали члены совета директоров для достижения этих показателей? Какие вопросы рассматривали на заседаниях совета директоров, какие меры предлагали для развития общества, для контроля за деятельностью его органов? Не все отражают в данном разделе. Дополнительно можно порекомендовать отражать в этом пункте информацию о получении обществом каких-либо лицензий, сертификатов, разработке бизнес-планов и т. д.".

И еще один из самых главных нюансов - к годовому отчету, по словам Людмилы Ваксман, нужно подходить творчески и не начинать каждый отчет с одной и той же фразы: "На общем собрании акционеров было принято решение". Поверьте, акционеры, для которых в первую очередь документ и предназначен, такой подход оценят.